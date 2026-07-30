Petro vive una de las crisis más grandes de su Gobierno, a pocos días de dejar el poder y que involucra a presuntos escándalos de corrupción, mal manejo de los recursos públicos e, incluso, maltrato a una de sus funcionarias de confianza.

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Así lo dejó ver Angie Rodríguez, que desde el fin de semana pasado hizo públicas algunas de las prácticas que se llevaron a cabo dentro del gobierno, como la contratación y el poder que se dio a las hermanas Guerrero y Gabriela Muñoz, exfuncionaria de la Aerocivil y quien, presuntamente, intervino en decisiones clave, pese a ocupar un cargo auxiliar.

Más allá de las denuncias, la misma Angie Rodríguez aseguró hoy en La FM, que Gustavo Petro tendría planes de buscar asilo en otro país luego de dejar el poder. “Muy seguramente”, afirmó la funcionaria, que enfatizó en que si Petro logra protección diplomática en otro país, las denuncias penales se mantendrán en curso.

Sobre el tema también se refirió Manuel Villanueva, conjuez del Tribunal Superior de Bogotá, que estuvo con Angie Rodríguez en la entrevista con ese medio radial. Según dice, dichos procesos en contra del saliente presidente seguirán, así logre asilo fuera.

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“Si la Comisión de Acusaciones funciona, porque ellos actúan como la Fiscalía, como los dueños de la acción penal para encausarlo, acusarlo y llevarlo ante la Corte Suprema de Justicia, que es un juez, si ellos siguen funcionando, él no tendría por qué haber ninguna alteración al proceso, así él esté asilado en otro país”, afirmó Villanueva a ese medio.

(Vea también: Ella es Gabriela Muñoz, la joven que Angie Rodríguez señala de mover influencias de la Aerocivil)

Rodríguez, además, afirmó con contundencia que las determinaciones sobre el futuro del jefe de Estado estarían motivadas por las complejas investigaciones judiciales e institucionales que pesan sobre su entorno más cercano y sobre la financiación de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño.

Según la funcinaria, la posibilidad de un traslado fuera del país responde al temor de afrontar procesos ante la justicia nacional e internacional sin el fuero ni la protección que le otorga el ejercicio del cargo.

Estas aseveraciones han desatado reacciones encontradas sobre el futuro de Petro. Por un lado, sectores de la oposición han respaldado la hipótesis argumentando que el incremento de los expedientes en entes de control y los constantes roces del mandatario con altas cortes y la Fiscalía prefiguran un escenario jurídicamente complejo para Petro tras la entrega del mandato.

Por el contrario, voceros e integrantes de la bancada oficialista han desestimado de plano estas declaraciones, calificándolas como una narrativa especulativa de la derecha para desgastar la imagen del presidente en sus últimos días de gobierno.

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