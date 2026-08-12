El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella oficializó esta semana dos nombramientos clave en entidades estratégicas encargadas de la gestión del riesgo y la aviación civil. Estas decisiones se toman en un momento de alta demanda institucional motivada por el fuerte terremoto que afectó a diversas regiones del país. Mediante el decreto 1170 del 11 de agosto de 2026, David Santiago Tamayo Roldán fue designado como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al tiempo que el decreto 1173 de la misma fecha formalizó a Arnaud François Gerard Penent D’izarn Benavides como director general de la Aeronáutica Civil.

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Ambos nombramientos se anunciaron durante la jornada de empalme entre el nuevo Gobierno y las autoridades regionales, bajo la urgencia de atender las emergencias y garantizar la continuidad administrativa.

David Santiago Tamayo asume la dirección de la UNGRD en un escenario crítico, ya que su llegada se produce tres días después de un sismo de magnitud 7,4 que dejó importantes repercusiones humanas y materiales. Cifras preliminares compartidas por autoridades y asociaciones locales elevaron el número de fallecidos y miles de afectados entre heridos y desaparecidos, exigiendo una respuesta coordinada y rápida entre la nación, las regiones y los municipios.

Desde Manizales, el vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó el nombramiento y enfatizó la necesidad de que las ayudas lleguen con celeridad aprovechando la declaratoria de emergencia. Asimismo, diversos sectores políticos y sociales han manifestado su expectativa de que la UNGRD recupere su eficacia operativa y la transparencia en el manejo de los recursos y la logística humanitaria.

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En cuanto a su perfil profesional, Tamayo combina formación técnica y conocimiento territorial al ser ingeniero geólogo con una maestría en Gestión del Riesgo por la Universidad de Antioquia. Su trayectoria académica y profesional está estrechamente vinculada al análisis de amenazas naturales, tales como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales y erosión. Además, desde el año 2020 trabajó de manera independiente para el municipio de Sabaneta, Antioquia, lo que le otorgó experiencia práctica en la evaluación de riesgos locales y en la articulación con las autoridades municipales. Durante el anuncio público, Abelardo De La Espriella describió a Tamayo como una persona con honradez y capacidad para “limpiar ese nido de bandidos” que presuntamente habría afectado a la entidad, una declaración que ilustra la retórica política del cambio de administración.

Por su parte, Arnaud François Gerard Penent D’izarn Benavides se incorpora a la Aeronáutica Civil con una hoja de vida enfocada en la operación y la gestión aeronáutica. Como administrador aeronáutico, piloto con amplia experiencia y ex coronel de la Fuerza Aérea Colombiana, Penent se desempeñó previamente como subdirector general de la Aerocivil. Su trayectoria comprende roles en la modernización de infraestructura, la dirección de servicios de navegación aérea y la gestión de eventos internacionales del sector. Adicionalmente, ha liderado iniciativas de desarrollo espacial e integración de tecnologías, acumulando una extensa experiencia de vuelo y gestión de crisis.

De este modo, ambos nombramientos encaran retos concretos: en la UNGRD, la prioridad inmediata consiste en coordinar la respuesta humanitaria, evaluar los daños y restablecer las capacidades de atención en las zonas impactadas; mientras que en la Aerocivil, la tarea fundamental será asegurar la seguridad operacional, mantener la continuidad de los servicios críticos y avanzar en los procesos de modernización que influyen en la conectividad y la gestión del espacio aéreo.