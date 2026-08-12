El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al Chocó dejó afectaciones en diferentes municipios del departamento y puso en marcha una operación para atender a las familias damnificadas y recuperar las zonas golpeadas.

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De acuerdo con información reportada por El Tiempo, los daños se concentran especialmente en municipios como San José del Palmar, Litoral del San Juan, Quibdó y el Bajo Baudó, donde se registraron afectaciones en viviendas, infraestructura y construcciones comunitarias.

El balance citado por el medio señala que más de 4.300 familias resultaron afectadas y unas 1.630 viviendas presentan daños o quedaron destruidas.

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La emergencia también golpeó a comunidades indígenas y afrodescendientes, particularmente en zonas donde las viviendas y otras estructuras están construidas en madera.

San José del Palmar y Litoral del San Juan, entre las zonas más afectadas

San José del Palmar, municipio cercano al área donde se ubicó el epicentro, presenta daños en la cabecera municipal y en el corregimiento de La Italia. Entre las afectaciones reportadas aparecen colapsos de muros y pérdida de enseres.

En el Litoral del San Juan y el Bajo Baudó también se reportaron daños en viviendas e infraestructura de comunidades indígenas. Algunos tambos y construcciones en madera registraron colapsos parciales o totales.

La situación se complica por las condiciones de acceso a varias zonas del departamento. El transporte fluvial y las dificultades de las vías terrestres hacen más compleja la llegada de maquinaria, personal y ayuda humanitaria a algunas comunidades.

En Quibdó también fueron reportados daños en edificaciones, entre ellos desprendimientos de mampostería y grietas en fachadas. Una de las instalaciones inspeccionadas fue la sede de la Universidad Claretiana, donde se registró caída de revestimientos en pisos superiores.

La lista de ayudas que necesita el Chocó

Ante las afectaciones, la Gobernación del Chocó divulgó una ficha de coordinación de ayudas para orientar a personas, empresas y organizaciones interesadas en realizar donaciones.

Entre los elementos que se están solicitando aparecen agua potable, kits de alimentos no perecederos, kits de hábitat, kits de aseo, kits de cocina, alimentos para mascotas y materiales de construcción.

La Gobernación también estableció una lista detallada de los productos que pueden integrar las ayudas para las familias afectadas.

Kit de alimentos para el Chocó

El listado contempla:

30 bolsas de arroz blanco de 500 gramos.

4 bolsas de harina de trigo de 500 gramos.

4 bolsas de harina de maíz de 500 gramos.

4 bolsas de pasta o spaghetti de 500 gramos.

3 bolsas de avena en hojuelas de 500 gramos.

7 bolsas de lentejas de 500 gramos.

3 bolsas de fríjol de 500 gramos.

4 bolsas de leche entera en polvo de 380 gramos.

5 latas de atún en lomitos en aceite de 170 gramos.

2 bolsas de azúcar refinada de 1.000 gramos.

8 bolsas de panela pulverizada de 500 gramos.

1 botella de aceite de cocina de 1.000 cc.

2 bolsas de café de 500 gramos.

2 bolsas de sal de 500 gramos.

2 libras de bocadillo.

3 libras de chocolate en pastillas.

3 latas de jamonada en conserva de 370 gramos.

Kits de aseo, cocina y hábitat para el Chocó

Para el kit de aseo, la Gobernación relacionó jabón de baño, detergente en polvo, jabón de ropa, crema y cepillos dentales, desodorante en crema, máquinas de afeitar, toallas higiénicas, papel higiénico y esponjillas.

El kit de cocina incluye una olla de aluminio número 24 con tapa, una chocolatera de aluminio de dos litros, cinco platos hondos grandes de plástico, cinco pocillos chocolateros, cinco cucharas grandes de acero inoxidable y una cuchara grande adicional.

Para el kit de hábitat se solicitan tres juegos de sábanas, tres frazadas o cobijas, tres colchonetas, tres toldillos, tres hamacas y una estufa de un puesto.

También se necesitan materiales para reconstruir viviendas

La ayuda no se limita a alimentos y elementos de primera necesidad. La Gobernación del Chocó también habilitó un banco de materiales para apoyar la recuperación de las viviendas afectadas.

Entre los productos solicitados están cemento, varilla de acero, alambre, malla electrosoldada, zinc arquitectónico y convencional, clavos, ganchos para cubierta, perfiles en C y tubos estructurales.

También aparecen láminas de drywall, materiales para su instalación y acabados, tubería sanitaria e hidráulica, sanitarios, tanques para almacenamiento de agua, materiales eléctricos, ladrillos y baldosas de cerámica.

La Gobernación precisa que los aportes empresariales o de gran volumen deben coordinar previamente su recepción, transporte y destino.

¿Dónde se pueden entregar las ayudas?

La Gobernación del Chocó informó dos puntos de recepción en Quibdó:

Gobernación del Chocó:

Calle 31, edificio La Confianza, Quibdó.

Centro Logístico Humanitario del Departamento del Chocó:

Antigua bodega Postobón, kilómetro 4 de la vía Quibdó-Yuto.

La administración departamental señala que las donaciones deben estar dirigidas a las familias afectadas por el terremoto y que los medicamentos, dispositivos médicos e insumos hospitalarios deben corresponder al listado técnico oficial del sector salud, por lo que se recomienda coordinar previamente cualquier entrega de este tipo.

Mientras continúan las evaluaciones de daños y el restablecimiento de las comunicaciones en algunas zonas, la prioridad está puesta en atender a las familias que quedaron con viviendas afectadas, pérdidas materiales y dificultades para acceder a servicios básicos.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.