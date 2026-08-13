Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Leonardo Castro, delantero de Millonarios, y su esposa, Daniela Múnera, demostraron su compromiso social al habilitar un centro de acopio en Bogotá el jueves 13 de agosto. El objetivo principal es recolectar ayudas y enviarlas a las familias de Pereira, quienes sufrieron las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto. La campaña, anunciada por la pareja a través de redes sociales, tiene como punto de encuentro la calle 17A #69B-74 en la capital del país, un espacio para recibir donaciones desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Tanto Castro como Múnera estarán presentes en la jornada durante la tarde, acompañando y respaldando personalmente las acciones solidarias.

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Esta iniciativa busca reunir la mayor cantidad posible de ayudas para luego trasladarlas hasta Pereira, una de las poblaciones más golpeadas por la emergencia. Entre los elementos solicitados se incluyen agua y productos de hidratación, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, artículos de aseo personal, ropa en buen estado y elementos para mascotas. También se reciben medicamentos que estén en buenas condiciones y no se encuentren vencidos. De acuerdo con el propio Castro, cualquier aporte —por pequeño que sea— puede significar un alivio importante para quienes lo han perdido todo durante esta tragedia.

La relación de Leonardo Castro con Pereira va más allá de lo deportivo. Nacido en El Tambo, Cauca, creció en Pereira, donde trabajó como obrero, repartidor y recolector de residuos en una empresa de aseo, antes de jugar profesionalmente con el Deportivo Pereira en 2014. En este club se convirtió en un emblema, al liderar al equipo durante la histórica campaña de la Liga BetPlay 2022-II, obteniendo la primera estrella de Primera División para la institución y finalizando como goleador con 15 tantos. Posteriormente, tras pasar a Millonarios en 2023 y renovar su contrato hasta 2025, Castro mantiene intacto el vínculo con la capital risaraldense.

La campaña de Castro y su esposa en Bogotá hace parte de un esfuerzo más amplio del fútbol colombiano, que ha visto a jugadores, clubes y organizaciones deportivas unirse para canalizar ayudas hacia los damnificados del terremoto. Figuras del fútbol nacional han promovido centros de acopio y recaudado suministros, mostrando que el deporte puede ser también un motor de solidaridad. La labor de Castro, en particular, tiene un significado personal, pues Pereira fue la ciudad donde inició su historia y donde ahora busca tender la mano más allá de la cancha.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo donar ayudas para los damnificados del terremoto en Pereira desde Bogotá?

La campaña organizada por Leonardo Castro y Daniela Múnera permite entregar donaciones directamente en el centro de acopio ubicado en la calle 17A #69B-74, Bogotá. El horario de recepción es de 6:30 a. m. a 6:30 p. m., y los propios organizadores estarán presentes durante la tarde. Se reciben elementos de primera necesidad, ropa, agua, alimentos no perecederos y medicamentos en buen estado. Las donaciones serán entregadas posteriormente a las familias afectadas en Pereira.

¿Qué tipo de ayudas son prioritarias para los afectados por el terremoto en Pereira?

De acuerdo con la información suministrada por los organizadores, los elementos prioritarios incluyen agua, productos de hidratación, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, artículos de aseo personal, ropa en buen estado, medicamentos vigentes y elementos para mascotas. Estas ayudas están orientadas a cubrir las necesidades básicas de las familias que han perdido sus viviendas y pertenencias como consecuencia del terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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