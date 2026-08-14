Por: Noticiero 90 minutos

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Luego del reciente sismo que causó alerta entre los habitantes de Santiago de Cali, la alcaldía desplegó un completo protocolo de atención para asistir a quienes resultaron afectados. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, el proceso comienza con el reporte ciudadano a través de la Central de Monitoreo, usando la línea de WhatsApp 3102299708. Es indispensable que, al momento de reportar cualquier daño en vivienda o inmueble, se suministren el nombre, número de cédula, teléfono de contacto, dirección precisa y una fotografía del daño, detalles que permiten una primera evaluación y clasificación urgente de la emergencia.

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La ruta de atención implementada por las autoridades municipales en Cali es rigurosa y detallada. Según la entidad, este procedimiento inicia con la correcta clasificación de la afectación sufrida: colapso total (desplome completo del edificio), riesgo de colapso (edificio ladeado o con severo daño), colapso parcial (caída de techos o paredes), daño estructural (grietas notorias o asentamientos) y daño en mampostería (afectaciones visibles en paredes o fachadas). Esta información, aportada por la ciudadanía, es fundamental para priorizar las intervenciones técnicas en el sitio.

Superada la etapa de reporte, la alcaldía programa una visita técnica inicial que se lleva a cabo según la urgencia del caso. Posteriormente, se ejecuta el Registro Unifamiliar de Emergencia (RUE), mecanismo mediante el cual se certifica la condición de damnificado. La siguiente fase comprende una inspección estructural detallada de la vivienda, en la que expertos determinan el grado real de afectación y la categorizan como alta (requiere demolición), media (necesita reparación estructural) o baja (la vivienda es habitable, aunque el daño sea menor). De acuerdo con estas conclusiones, se diseña un plan de acción correcto, que puede contemplar medidas inmediatas, de mediano o largo plazo, según la complejidad del daño.

De acuerdo con la alcaldía, es indispensable que la población actúe con calma, siga las orientaciones de los equipos de emergencia y, principalmente, no se exponga en edificaciones que evidencien riesgos. El compromiso institucional es asegurar que cada reporte sea atendido con criterios técnicos y en estricto orden de prioridad, lo que resalta la importancia de entregar información precisa desde el primer contacto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el procedimiento para reportar daños en viviendas tras un sismo en Cali?

El proceso se inicia enviando un reporte mediante la línea de WhatsApp 3102299708, aportando nombre, número de cédula, dirección completa, un teléfono de contacto y al menos una foto del daño. Tras ello, las autoridades programan visitas técnicas y ejecutan evaluaciones especializadas para determinar el tipo de afectación y la respuesta correspondiente, según la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali.

¿Cuáles son las categorías de daño aplicadas a viviendas afectadas por un terremoto según la alcaldía?

Las autoridades clasifican los daños en colapso total, riesgo de colapso, colapso parcial, daño estructural y daño en mampostería. Tras inspecciones técnicas, el daño se categoriza luego como alto (demolición necesaria), medio (requiere reparación estructural) o bajo (habitable con afectaciones menores), siguiendo el protocolo de la alcaldía de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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