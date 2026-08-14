Un grave caso de violencia contra la mujer mantiene conmocionados a los habitantes de Ciénaga, Magdalena, luego de que una joven universitaria fuera atacada presuntamente con una sustancia química. Por el hecho, su pareja sentimental, Marlon Parada, permanece prófugo y tiene una orden de captura vigente.

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La víctima fue identificada como Tatiana Castro Blandón, estudiante de la Universidad del Magdalena, quien sufrió quemaduras y otras lesiones en diferentes partes del cuerpo, especialmente en el rostro.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la agresión se habría producido después de que la joven decidiera terminar su relación sentimental con Parada, quien además es el padre de las dos hijas menores que tienen en común.

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Los hechos se registraron en el barrio 5 de Febrero, en Ciénaga. Según la información recopilada durante las primeras diligencias, Tatiana habría sido atacada con una sustancia química que le ocasionó graves lesiones. La joven tuvo que ser trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

La Universidad del Magdalena, institución en la que estudia, rechazó públicamente la agresión y pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para lograr la captura del señalado responsable.

Sin embargo, mientras Tatiana recibía atención médica, las autoridades y sus familiares tuvieron que enfrentar una segunda situación de emergencia. Tras el ataque, Marlon Parada habría abandonado el lugar llevándose consigo a las dos niñas menores de edad.

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La situación generó preocupación entre los familiares y desencadenó un operativo de búsqueda en el que participaron unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y agentes del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Santa Marta, además de otras entidades. Durante varias horas no se conoció el paradero de las menores. Finalmente, las autoridades lograron localizarlas y ponerlas a salvo.

El coronel Fabio Enrique Sierra Sierra, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta, explicó que el operativo permitió garantizar la integridad de las niñas.

“El rescate fue liderado por las unidades de la Seccional de Investigación Criminal Sijín y unidades del Grupo Infancia y Adolescencia en articulación con las diferentes autoridades e instituciones competentes”, señaló el oficial.

Las menores quedaron bajo disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que activó la ruta de protección y restablecimiento de derechos para evaluar sus condiciones físicas y emocionales.

La gravedad de la agresión también generó pronunciamientos desde el Concejo de Ciénaga. La concejal Roby Quinto Martínez cuestionó la violencia contra Tatiana y pidió una respuesta contundente por parte de las autoridades. Durante una intervención, calificó preliminarmente lo ocurrido como una posible tentativa de feminicidio.

La cabildante también solicitó conocer qué actuaciones se realizaron inmediatamente después de la agresión y cuál ha sido el acompañamiento institucional brindado a la víctima.

Para ello, anunció la intención de promover un debate de control político con participación de entidades como la Policía, Fiscalía, ICBF, Comisaría de Familia, Oficina de la Mujer y Personería.

No obstante, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de establecer jurídicamente los delitos que correspondan y determinar las responsabilidades dentro de la investigación.

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Con las dos niñas localizadas y bajo protección institucional, la atención de las autoridades se concentra ahora en encontrar a Marlon Parada. La Policía confirmó que existe una orden de captura vigente y que investigadores de la Sijín adelantan labores para establecer dónde se encuentra y hacer efectiva la medida judicial. Hasta el momento, el hombre continúa sin ser localizado.

Mientras tanto, Tatiana permanece bajo atención médica debido a las lesiones ocasionadas durante el ataque, y sus hijas permanecen bajo protección del ICBF.

El caso ha generado preocupación en Ciénaga y vuelve a poner en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer las rutas de atención y protección para mujeres víctimas de violencia de pareja, especialmente cuando existen menores de edad involucrados.

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