Por: El Espectador

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El panorama en Bogotá tras los recientes daños, calificados como menores y centrados únicamente en infraestructuras, ha permitido que las autoridades distritales orienten sus esfuerzos a apoyar a otras ciudades del país. Municipios como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó han recibido apoyo en labores de búsqueda y rescate, además de asistencia técnica en ingeniería y salud, en un contexto nacional marcado por tres días de duelo y la declaración de emergencia económica. En este difícil escenario, una de las principales discusiones en la capital gira en torno al futuro de la reforma tributaria propuesta por la Alcaldía, iniciativa que ha generado debate entre las autoridades locales y el Concejo de Bogotá.

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En respuesta a la situación de emergencia nacional, la bancada del Partido Mira en el Concejo de Bogotá, encabezada por el concejal Samir Bedoya Piraquive, envió una carta al alcalde Carlos Fernando Galán solicitando retirar el proyecto de reforma tributaria. El concejal argumentó que "las circunstancias económicas y sociales necesitan reevaluar la conveniencia de tramitar en este momento una iniciativa de esta naturaleza" y pidió que se considere si es oportuno avanzar con esta discusión, dada la actual movilización ciudadana para ayudar a los damnificados en otras regiones, como citó El Espectador.

No obstante, la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, respondió en su cuenta de X (antes Twitter), descartando cualquier intención de retirar el proyecto. Cadena destacó que, aunque reconoce la relevancia del debate, considera que "es momento de actuar" para dejar una ciudad mejor preparada ante situaciones adversas. La funcionaria explicó que el proyecto de reforma busca, entre otros aspectos, habilitar un sistema de alumbrado inteligente capaz de ofrecer sensores para alertas tempranas de inundaciones e incendios, recursos críticos en escenarios de emergencia. Además, subrayó la necesidad de fortalecer las finanzas del Distrito para mantener la capacidad de respuesta ante futuras eventualidades, afirmando que a veces la verdadera solidaridad implica tomar decisiones difíciles y no postergarlas.

La reforma tributaria que se discute en Bogotá tiene como objetivo central recaudar COP 1,2 billones para transformar la ciudad hacia un modelo inteligente. La propuesta contempla una sobretasa al impuesto predial, ajustes en tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), facilidades para contribuyentes en mora y estímulos tributarios para nuevas inversiones. Según el concejal Juan David Quintero, el aumento del salario mínimo en 2026 generó un impacto de COP 1,69 billones en las finanzas de la ciudad, por encima de estimaciones previas de la propia Secretaría de Hacienda, que hablaban de un déficit de COP 1,45 billones. Este impacto es especialmente fuerte en el sector movilidad, con un desbalance superior a COP 755.000 millones, de los cuales la mayor parte corresponde al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), encargado de infraestructuras clave para la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la reforma tributaria de Bogotá es prioridad en medio de la emergencia nacional?

La administración distrital considera que la reforma tributaria es fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta financiera y operativa de Bogotá ante crisis como las recientes emergencias. Según la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, postergar la discusión debilitaría a la ciudad en escenarios futuros y limitaría la implementación de proyectos clave como el alumbrado inteligente, que podría mejorar la gestión de riesgos y alertas tempranas en casos de desastres.

¿Qué medidas incluye la nueva reforma tributaria propuesta para Bogotá?

De acuerdo con fuentes citadas por El Espectador, la reforma tributaria de Bogotá contempla una sobretasa al impuesto predial, modificaciones a las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), alivios para contribuyentes en mora y estímulos para atraer nuevas inversiones. Todos estos ajustes buscan recaudar COP 1,2 billones destinados a financiar la transición hacia un modelo de ciudad inteligente y reforzar sectores como el de movilidad e infraestructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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