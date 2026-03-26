La Alcaldía Mayor de Bogotá oficializó el aumento salarial para los servidores públicos del Distrito en 2026, fijando un incremento del 7 % mediante el Decreto 022.

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Este ajuste aplica a funcionarios del sector central de la administración distrital y tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero del presente año, lo que implica que los trabajadores recibirán en próximos pagos el dinero correspondiente a los meses ya transcurridos.

El aumento se determinó con base en la inflación de 2025, que fue de 5,1 % según el IPC del Dane, más un 1,9 % adicional acordado en negociaciones entre el Gobierno y organizaciones sindicales del sector público. La medida hace parte del proceso anual de actualización salarial para compensar el costo de vida.

El ajuste beneficia a empleados de distintos niveles jerárquicos, incluyendo directivos, asesores, técnicos y personal asistencial, cada uno con escalas salariales definidas según su grado y responsabilidades.

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Algunos cargos directivos pueden superar los 15 millones de pesos mensuales, mientras que los niveles técnicos y asistenciales tienen ingresos más bajos.

Además del salario básico, el incremento impacta prestaciones como primas, cesantías y aportes a seguridad social, generando un aumento integral en los ingresos. Las entidades distritales deberán aplicar las nuevas escalas en sus nóminas durante 2026.

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