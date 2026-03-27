El Gobierno Nacional expidió 22 decretos que establecen un aumento de 7 % en la asignación básica mensual de los funcionarios públicos para 2026, incluyendo altos cargos como presidente, ministros, magistrados y directores de entidades, detalla La República.

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Tras el ajuste, los salarios base más altos corresponden a los directores de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con cifras de entre $ 34 millones y $ 39 millones mensuales, seguidos por otros cargos de alto nivel como secretarios del Congreso y superintendentes, añade ese diario.

Sin embargo, este valor no refleja el ingreso total, ya que al salario base se suman primas, bonificaciones, gastos de representación y otros beneficios. Expertos señalan que el aumento se aplica solo sobre la asignación básica, por lo que el impacto real en el ingreso total puede ser mayor, resalta ese periódico.

Además, el costo total para el Estado incluye prestaciones sociales y otros gastos laborales.

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El análisis también evidencia diferencias en la estructura salarial: mientras ministros y altos cargos políticos reciben ingresos más altos gracias a gastos de representación, directores de agencias tienen salarios base elevados para competir con el sector privado.

Asimismo, alcaldes, gobernadores y funcionarios de entidades como la Contraloría y la Rama Judicial presentan escalas salariales variadas según su nivel y responsabilidades. La remuneración estatal combina factores técnicos, políticos y normativos que determinan el ingreso final.

Por qué esos salarios contrastan con los de los demás ciudadanos

Los altos salarios de algunos funcionarios del Estado reflejan la desigualdad en Colombia porque contrastan fuertemente con los ingresos de la mayoría de la población.

Mientras ciertos cargos públicos pueden recibir remuneraciones de decenas de millones de pesos mensuales, gran parte de los trabajadores gana apenas el salario mínimo o incluso menos en la informalidad.

Esta brecha evidencia una distribución desigual de los recursos, donde una minoría concentra ingresos altos, mientras millones de personas enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas.

Aunque estos salarios se justifican por la alta responsabilidad, la formación y la toma de decisiones que impactan al país, el contraste sigue siendo significativo en un contexto de pobreza y desigualdad estructural.

Además, el sector público reproduce en parte las diferencias del mercado laboral, donde los perfiles altamente calificados acceden a mejores ingresos. Sin embargo, cuando estas diferencias son tan marcadas, pueden generar percepciones de inequidad y desconfianza en las instituciones.

También influye que muchos ciudadanos no ven mejoras proporcionales en servicios públicos como salud, educación o seguridad, lo que intensifica la sensación de injusticia.

En este sentido, los altos sueldos no solo muestran la desigualdad existente, sino que también alimentan el debate sobre la equidad, la eficiencia del gasto público y la necesidad de cerrar brechas sociales.

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