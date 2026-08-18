Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Noventa jóvenes de Ibagué celebraron haber completado su proceso en STARTLAB, un laboratorio empresarial juvenil promovido por la Alcaldía de la ciudad. Esta iniciativa busca fortalecer ideas de negocio, transformando emprendimientos incipientes en proyectos con mayor alcance y sostenibilidad. De acuerdo con información proporcionada por la misma Administración Municipal, durante las sesiones de formación, los participantes recibieron herramientas prácticas para estructurar cada uno de sus negocios, identificar oportunidades reales de crecimiento y, sobre todo, crear estrategias que les permitan llegar al mercado con mayor solidez.

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La ceremonia de graduación estuvo marcada por un conversatorio especial con César Ramos Junior, reconocido empresario ibaguereño y fundador de ROOT+CO. Ramos compartió su propia experiencia personal y profesional, contando cómo logró consolidar siete empresas y abrir más de 130 tiendas en Colombia. Sus palabras se centraron en las dificultades y recompensas de emprender, y ofreció recomendaciones puntuales para que los graduados enfrenten los retos iniciales que suelen acompañar toda creación empresarial. La historia de Ramos fue tomada como ejemplo por muchos de los jóvenes que esperan convertir sus propuestas en verdaderos proyectos empresariales.

Por su parte, Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué, resaltó el propósito de STARTLAB, afirmando que la intención es motivar a los jóvenes para que confíen en sus propias capacidades. “Con STARTLAB queremos que nuestros jóvenes crean en sus capacidades y descubran que, con preparación, disciplina y perseverancia, es posible convertir una idea en un proyecto de vida”, expresó Aristizábal durante el acto. Según la Alcaldía, estos espacios no solo impulsan el emprendimiento juvenil, sino también la innovación y el crecimiento económico local, abriendo nuevas oportunidades para las generaciones jóvenes.

La Administración Municipal confirmó que STARTLAB continuará promoviendo programas para fomentar el espíritu emprendedor y potenciar la proyección de los jóvenes empresarios, en beneficio del desarrollo económico de Ibagué.

¿Qué es STARTLAB y cómo fortalece el emprendimiento juvenil en Ibagué?

STARTLAB es un laboratorio empresarial juvenil diseñado por la Alcaldía de Ibagué para potenciar ideas de negocio entre jóvenes. Ofrece formación, asesoría y acompañamiento en la estructuración de proyectos, orientando a los participantes para identificar oportunidades de crecimiento y llevar sus emprendimientos al mercado con mayor solidez.

¿Quién es César Ramos Junior y por qué su experiencia inspira a jóvenes emprendedores?

César Ramos Junior es un empresario originario de Ibagué, fundador de ROOT+CO, y propietario de más de 130 tiendas en Colombia y siete empresas. Compartió su experiencia durante la ceremonia de graduación de STARTLAB, sirviendo como ejemplo de perseverancia y disciplina para quienes buscan convertir sus ideas en proyectos empresariales de éxito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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