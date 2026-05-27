La final de la UEFA Europa Conference League 2026 tendrá este miércoles una definición inédita y cargada de historia. Crystal Palace F.C. y Rayo Vallecano se enfrentarán en Leipzig por el título continental más importante de sus respectivas historias.

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El partido se disputará en el Red Bull Arena de Alemania desde las 2:00 p. m. de Colombia y tendrá al italiano Maurizio Mariani como árbitro principal. Más allá del trofeo, el duelo representa un momento histórico para dos clubes acostumbrados a pelear lejos de los focos europeos y que ahora están a 90 minutos de conquistar el primer título continental de su historia.

Dónde ver la final de la Conference League

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POV: You’re walking out the tunnel at the #UECLfinal 🤩 pic.twitter.com/UIiRSBcy2F — UEFA Conference League (@Conf_League) May 27, 2026

Cuáles son los records del Crystal Palace y el Rayo Vallecano

La dimensión de esta final se entiende mejor al mirar el recorrido de ambos equipos en Europa. Tanto Crystal Palace como Rayo Vallecano disputan su primera final internacional y apenas viven su segunda participación en torneos UEFA. Por eso, el encuentro en Leipzig ya quedó marcado como el partido más importante en la historia moderna de las dos instituciones.

Además del título, el campeón asegurará clasificación directa a la próxima edición de la UEFA Europa League, algo que elevaría aún más el impacto deportivo y económico para cualquiera de los dos clubes.

Crystal Palace: el favorito de la Conference League

El conjunto inglés aterriza en la final con una ligera ventaja en las apuestas y con la sensación de haber construido una campaña muy sólida en Europa. Dirigido por Oliver Glasner, el Palace se destacó durante el torneo por su organización defensiva, disciplina táctica y contundencia en partidos cerrados.

El club londinense cuenta además con jugadores que marcaron diferencia durante el campeonato, como Eberechi Eze, Jean-Philippe Mateta, Adam Wharton y Chris Richards. La final también podría significar el último partido de Glasner al frente del equipo, situación que añade todavía más tensión alrededor del club inglés.

Rayo Vallecano: busca la épica en Europa

Enfrente estará uno de los equipos más combativos del torneo. El Rayo Vallecano, dirigido por Íñigo Pérez, se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Conference League gracias a su intensidad, presión alta y capacidad para competir en escenarios complejos.

Aunque Palace aparece como favorito por plantilla y momento futbolístico, el Rayo ha demostrado durante todo el torneo que puede competir y golpear en partidos únicos.

Cuáles son las diferencias entre Rayo Vallecano y Crystal Palace

Uno de los grandes atractivos del partido estará en el contraste de estilos. Crystal Palace representa un fútbol más físico, organizado y pragmático, mientras que el Rayo apuesta por intensidad, presión agresiva y transiciones rápidas.

El equipo español suele crecer emocionalmente en escenarios grandes y podría complicar mucho al Palace si logra imponer su ritmo desde los primeros minutos. La final, además de definir un campeón inédito, pondrá frente a frente dos formas muy distintas de entender el fútbol europeo actual.

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