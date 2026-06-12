Si usted es de los colombianos que tiene maletas listas para viajar a España, Francia, Alemania o cualquiera de los 27 países de la Unión Europea (UE), o si se encuentra allá buscando resolver su situación legal, preste mucha atención. A partir de este viernes 12 de junio de 2026, el continente europeo cambia radicalmente sus reglas de juego para los extranjeros con la entrada en vigor del Pacto de Asilo y Migración, un drástico paquete de normas que busca blindar por completo sus fronteras.

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Tras vencerse el año de transición otorgado a los Estados miembros, la moratoria llegó a su fin y la aplicación de este nuevo sistema es inmediata, obligatoria y total. Quienes sean interceptados de manera irregular o tengan problemas con sus documentos a partir de hoy, ingresarán automáticamente a un estricto circuito de control del que será muy difícil escapar.

La reforma migratoria le apunta directamente a la agilización de los tiempos para evitar que los ciudadanos no regularizados permanezcan en el territorio. El nuevo modelo establece un procedimiento exprés de apenas 12 semanas (tres meses) desde el momento en que la persona es retenida en la frontera.

Durante ese corto periodo se examinará de forma acelerada su solicitud y, en caso de ser denegada, se emitirá de inmediato la resolución de expulsión y retorno a su país de origen. Lo más complejo a nivel jurídico es que, mientras dure este proceso de evaluación, formalmente no se considerará que el ciudadano ha ingresado a territorio europeo.

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Además, los controles fronterizos obligatorios incluirán una estricta identificación biométrica en un plazo máximo de siete días. La base de datos europea (Eurodac) no solo almacenará huellas dactilares, sino que ahora registrará de manera integral las imágenes faciales de las personas. Un punto que ha despertado profunda polémica internacional es que la edad mínima para este registro obligatorio de datos biométricos se redujo de los 14 a los 6 años de edad.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras han encendido las alarmas, advirtiendo que estas medidas “menoscaban el derecho de asilo” y reducen al mínimo las garantías legales de los migrantes.

Al acelerarse los procesos, los solicitantes prácticamente no dispondrán de tiempo para preparar sus casos, conseguir pruebas o acceder a una debida asistencia jurídica, lo que incrementa el riesgo de rechazos erróneos. De igual forma, las ONG temen que aumente la detención migratoria (incluso para familias con niños), ya que bajo la nueva norma una persona podría permanecer retenida en instalaciones fronterizas durante todo el examen de su caso y el proceso de retorno, un tiempo que en total podría extenderse hasta cerca de seis meses.

Por si fuera poco, Europa planea apretar aún más la tuerca en el futuro cercano. El bloque ya aceptó el Reglamento de Retorno, una legislación que permitirá crear centros de reclusión y retorno en terceros países para expulsar y ubicar a los migrantes fuera de las fronteras de la Unión Europea.