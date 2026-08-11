Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), última una nueva oportunidad para que sus habitantes accedan a vivienda propia, al anunciar la reapertura de la plataforma de solicitud del subsidio distrital ‘Reduce tu Cuota’. Así lo confirma la información oficial del portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, donde se detalla que el programa busca que más hogares puedan disminuir el monto mensual que deben cancelar como parte de su crédito hipotecario o contrato de leasing habitacional. El beneficio aplica exclusivamente para la adquisición de vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), categorías diseñadas para facilitar el acceso a la vivienda a familias de menores ingresos.

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La SDHT precisa que quienes deseen postularse deben realizar la gestión directamente con la entidad financiera responsable de la financiación de su vivienda. Es fundamental destacar que la plataforma para solicitar el subsidio estará disponible únicamente hasta que se agoten los cupos habilitados, lo que implica que el proceso es por orden de postulación. Según la información publicada, para la vigencia 2026 el valor total del subsidio asciende a $21.010.860. Esta suma se distribuirá en 48 cuotas mensuales, entregadas directamente a la entidad financiera; esto significa que no pasan por los beneficiarios, sino que se destinan a disminuir el valor de la cuota que debe pagar el hogar mensualmente.

El programa ‘Reduce tu Cuota’ se dirige a aquellas familias que ya tienen aprobado un crédito hipotecario o leasing habitacional para adquirir vivienda nueva VIS o VIP y que además cumplen requisitos específicos. Entre estos, la SDHT resalta que: la persona a cargo del hogar debe ser mayor de edad; el ingreso mensual total del hogar no debe superar los $7.003.620 en 2026; el hogar no debe poseer otra vivienda en Colombia distinta a la financiada; y tampoco puede estar recibiendo o tramitando beneficios de cobertura de tasa de interés ofrecidos por el Gobierno nacional. Asimismo, deben cumplirse los requisitos definidos en el programa por la Secretaría Distrital del Hábitat.

Esta iniciativa pone de manifiesto los esfuerzos del Distrito por facilitar el acceso a vivienda y mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables de Bogotá, consolidando alternativas reales y sostenibles para quienes sueñan con tener casa propia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo postularse al subsidio 'Reduce tu Cuota' para vivienda en Bogotá?

Para acceder al subsidio, las personas interesadas deben tramitar la postulación a través de la entidad financiera con la cual han gestionado el crédito hipotecario o leasing habitacional para adquirir una VIS o VIP. La solicitud solo podrá hacerse mientras haya cupos disponibles en la plataforma gestionada por la Secretaría Distrital del Hábitat.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio 'Reduce tu Cuota' en Bogotá?

Entre los requisitos se incluyen: ser mayor de edad, que los ingresos totales del hogar no superen $7.003.620 en 2026, contar con crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado para vivienda VIS o VIP nueva en Bogotá, no poseer otra vivienda en Colombia, y no estar recibiendo, ni tramitando, cobertura de tasa de interés nacional. Se deben cumplir los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.