Un duro revés judicial acaba de sufrir el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de conocerse una determinación clave de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Civil dejó en firme la orden de secuestro y embargo que pesa sobre un millonario apartamento de su propiedad, ubicado en el exclusivo sector de El Retiro, en Chapinero Alto, al norte de Bogotá. La alta corporación ratificó que las medidas ordenadas no fueron arbitrarias ni caprichosas, blindando las decisiones previas que buscan preservar los fines del proceso de extinción de dominio mientras avanzan los expedientes penales en su contra, según informó Semana.
El complejo historial judicial de este inmueble se remonta a octubre de 2021, época en la que la Fiscalía General de la Nación decretó las primeras medidas cautelares sobre la propiedad y sobre 43 millones de pesos invertidos en un leasing financiero. Aunque un año después el Juzgado Segundo Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá declaró ilegal el embargo, el ente acusador apeló de inmediato. El caso tomó un nuevo aire en enero de 2026, cuando el Tribunal de Bogotá reactivó formalmente el embargo del apartamento, manteniendo a salvo únicamente el poder dispositivo del leasing bancario.
Ante la reactivación del proceso de extinción de dominio, el jefe de la cartera política impugnó la decisión alegando una supuesta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad privada y al acceso a la administración de justicia. Benedetti argumentó en su defensa que la medida afectaba gravemente sus derechos patrimoniales, que las autoridades no habían acreditado un incremento patrimonial injustificado y que se ignoraba de manera directa la Constitución al afectar un domicilio familiar donde residen menores de edad.
No obstante, tanto la Sala de Casación Penal primero, como la Sala de Casación Civil ahora, desestimaron sus reclamos de fondo. Los magistrados determinaron que la decisión del Tribunal de Bogotá estuvo plenamente motivada por la ley y que resulta proporcional para asegurar los bienes involucrados en las investigaciones criminales en curso.
La Corte Suprema de Justicia recordó que este fuerte cerco real responde de manera directa a los múltiples expedientes que la Sala de Instrucción adelanta contra el funcionario por delitos contra la administración pública. Las investigaciones salpican formalmente a Benedetti con presuntos actos de corrupción en los contratos de Fonade y un supuesto favorecimiento a la empresa Simetric.
De igual forma, el alto tribunal evalúa supuestas irregularidades cometidas en entidades de gran peso nacional como la Fiduprevisora, el SENA, Electricaribe, el Ministerio de Agricultura y la Electrificadora del Meta. Con este último pronunciamiento de la alta corte, el millonario bien del ministro del Interior seguirá completamente congelado y bajo control judicial mientras se define su responsabilidad penal.
Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda
El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.
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