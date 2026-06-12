En la recta final de la campaña electoral, el debate sobre la preparación de los aspirantes a la Casa de Nariño se tomó la agenda política. Ante las agudas críticas de la oposición hacia Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, por no haber terminado el bachillerato ni contar con una formación académica tradicional, el integrante del Pacto Histórico Gustavo Bolívar salió en su defensa con una polémica tesis: los títulos ya no son lo más importante

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Durante una entrevista en set, Bolívar argumentó que no tener un cartón universitario no es sinónimo de falta de educación o incapacidad para gobernar. Para el político, el mercado laboral y la política moderna se miden hoy bajo otra vara:

Tendencia global: sostuvo que las grandes empresas del mundo, como las multinacionales de software, ya no exigen diplomas, sino que evalúan las capacidades reales mediante exámenes de admisión .

Saberes ancestrales: defendió que la líder indígena posee una “inteligencia ancestral” y una sabiduría comunitaria que complementan la falta de educación formal

Carácter y liderazgo: destacó el mérito de Quilcué al llegar a ser gobernadora de cientos de miles de indígenas siendo mujer, lo cual, a su juicio, demuestra una enorme capacidad para dirigir y conformar equipos .

“Lo que pasa es que en el mundo hoy, digamos, no tener títulos no significa que uno no sea educado. Eso es muy distinto. De hecho, las grandes empresas en el mundo ya no exigen títulos”.

Para aterrizar su punto, Bolívar utilizó su propia experiencia en el Congreso como ejemplo de que la práctica supera a la teoría, y aprovechó para lanzar un fuerte dardo a la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella:

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“Yo no he estudiado economía, pero fui presidente de la Comisión Tercera del Senado (la comisión económica). Aprendí ahí. Usted me para a mí a hablar con el economista que quiera y le debato… incluso al exministro José Manuel Restrepo [fórmula de De la Espriella]”.

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Bajo esa misma lógica, Bolívar aseguró que Aída Quilcué está completamente blindada y lista para darle la pelea a cualquier técnico en los temas que han sido el eje de su vida: derechos humanos, sustitución de cultivos y atención a las víctimas del conflicto. Según el exsenador, en el Ejecutivo lo que se necesita es carácter para liderar, no acumulación de títulos colgados en la pared.

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