Un ataque sicarial se registró en la tarde de este lunes 27 de abril en el barrio Colinas del Sol, en Puerto Colombia, donde hombres armados ingresaron a una vivienda y dispararon contra sus ocupantes. El hecho dejó a un hombre, su pareja y su bebé de apenas 20 días de nacida heridos, lo que encendió alarma entre los habitantes del sector.

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Los sicarios accionaron sus armas en al menos cuatro ocasiones contra el hombre, impactándolo gravemente, y también hirieron a la mujer y a la pequeña que se encontraba en el lugar. Luego del ataque, los responsables huyeron rápidamente en una motocicleta, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas al Hospital Local de Puerto Colombia. Un video grabado por testigos muestra el momento en que uniformados de la Policía ayudan al hombre herido y lo movilizan en una motorizada hacia el centro asistencial, en medio de la angustia de quienes presenciaron la escena.

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Por la gravedad de las lesiones, la bebé y su padre tuvieron que ser remitidos a un hospital de mayor complejidad. Hasta ahora no han entregado información sobre su estado de salud ni sobre avances en la investigación para dar con los responsables del ataque armado.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas aún, mientras avanzan en las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y determinar los móviles de este hecho violento que ha conmocionado a la comunidad.

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