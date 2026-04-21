El pasado 22 de marzo, el país quedó conmocionado con un video de seguridad que mostraba cómo un sicario disparaba contra Catherine Paola Torres Barros, una psicóloga embarazada que descansaba en el patio de su casa en Uribia, La Guajira. Hoy, tras semanas en cuidados intensivos, Catherine rompió el silencio en una entrevista con La FM, revelando detalles de su lucha por sobrevivir y el extraño componente político que rodea su caso.

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La joven relató que los momentos posteriores al ataque fueron de una angustia indescriptible. Fue trasladada de urgencia a Maicao, donde los médicos, en un intento por salvar ambas vidas, realizaron una cesárea de emergencia. “Gracias a Dios nació mi niña y me llevaron a cuidados intensivos”, narró Torres, quien calificó los días posteriores como “bastante difíciles”, tanto física como emocionalmente.

Uno de los puntos más polémicos tras el atentado fue la aparición de un video en las redes sociales de Jhon Galvi Pimienta, alcalde de Manaure. El mandatario aseguró en su momento que su cuenta había sido hackeada y que las imágenes publicadas (de carácter inapropiado) no eran de su autoría.

Sin embargo, Catherine fue contundente al desmarcarse de cualquier relación con el funcionario: “Al señor alcalde de Manaure realmente no lo conozco. Nunca en mi vida lo he visto, no tengo ningún vínculo con ese señor”. Incluso, la víctima denunció que se utilizaron montajes con Inteligencia Artificial para suplantar su identidad y atacarla digitalmente mientras ella luchaba por su vida en una clínica.

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Catherine Torres pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para dar con el autor intelectual del atentado. Según la psicóloga, antes del ataque con arma blanca, ya venía siendo víctima de matoneo y montajes en redes sociales, aunque siempre decidió ignorarlos.

“Desconozco qué persona desea hacerme tanto daño”, concluyó la joven, quien ahora se enfoca en su recuperación y en la crianza de su pequeña hija, mientras la Alcaldía de Manaure sostiene la versión del acceso no autorizado a las cuentas del mandatario. El caso sigue bajo la lupa de la Fiscalía para determinar si el ataque sicarial está conectado con la campaña de desprestigio digital que denunció la víctima.

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