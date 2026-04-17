Una nueva jornada de violencia enluta al departamento de Casanare. En las últimas horas, las autoridades confirmaron una masacre en el municipio de Villanueva, donde cinco hombres fueron acribillados mientras se encontraban departiendo en un establecimiento comercial de la zona rural.

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El sangriento ataque tuvo lugar en la vereda El Fical, un sector que hoy se encuentra bajo el terror tras la incursión de sicarios. Según el reporte oficial entregado por el coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía en Casanare, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon indiscriminadamente contra las víctimas.

La principal línea investigativa que manejan las autoridades apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque un equipo especial de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) ya se encuentra en el terreno recolectando pruebas y testimonios para esclarecer los móviles del múltiple homicidio. “Llegaron y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar”, detalló el coronel Galindo.

Ante la gravedad de los hechos, el gobernador de Casanare, Cesar Ortíz Zorro, rechazó el ataque y anunció medidas inmediatas para dar con los responsables. El mandatario departamental confirmó una recompensa de hasta 50 millones de pesos para cualquier ciudadano que entregue información verídica que permita la captura de los sicarios.

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“He ordenado que se disponga de esta suma para quien nos ayude a dar con el paradero de estos criminales”, sentenció Ortíz Zorro, quien pidió celeridad a la Fuerza Pública para devolverle la tranquilidad a los habitantes de Villanueva. Por ahora, la identidad de los cinco fallecidos está siendo verificada por Medicina Legal mientras la comunidad permanece en alerta máxima.

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