Así como este primero de mayo lanza una nueva política laboral en Colombia, Gustavo Petro también puso el dedo en la llaga sobre un aspecto que se ha convertido en polémica en la historia del país.

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El presidente colombiano sorprendió a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) al lanzar una particular petición entre los congresistas a nivel nacional.

“Le solicito a los presidentes de senado y cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias”, afirmó.

El mandatario cuestionó la dinámica actual entre los protagonistas en el legislativo al advertir que “el gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas”.

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De hecho, Petro se refirió a varios de los aspectos que requieren atención por parte de los parlamentarios antes de que termine la legislatura actual en Colombia, temas que destacó en su publicación.

“La jurisdicción agraria, la reforma a la salud tan necesaria para resolver los problemas de quiebra inminente de las EPS, y la financiación del estado por reforma tributaria a los capitales especulativos más ricos del país, el código minero”, sentenció el presidente sobre los puntos a tratar.

La solicitud surge en medio de un panorama electoral con múltiples sorpresas, en el que la gestión del actual gobierno se ha convertido en uno de los referentes dentro de los debates políticos.

Esta fue la publicación:

Le solicito a los presidentes de senado y cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias El gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 1, 2026

Cabe recordar que los comicios por la primera vuelta para la presidencia se llevan a cabo el próximo 31 de mayo, con Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia como principales favoritos en las encuestas.

De no presentarse un ganador en ese escenario, la definición del nuevo mandatarios se ejecutará el domingo 21 de junio, en medio de la expectativa no solo local sino a nivel internacional.

Por lo mismo, parece pertinente tener en cuenta el final de los plazos que tiene el presente congreso colombiano.

¿Cuándo se acaba la legislatura de Colombia?

La actual legislatura en Colombia finalizará oficialmente el próximo 20 de junio de 2026. Este cierre marca el fin del ciclo de cuatro años del Congreso elegido para el periodo constitucional 2022-2026, dando paso a los nuevos representantes.

De acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Política, el Congreso de la República se reúne en sesiones ordinarias durante dos periodos por año, los cuales constituyen una sola legislatura. El cronograma anual está estrictamente definido por la ley.

El primer periodo de sesiones comienza habitualmente el 20 de julio y termina el 16 de diciembre de cada año. El segundo periodo, tras una reforma reciente, inicia el 16 de febrero y concluye definitivamente el 20 de junio.

Es importante destacar que el 20 de junio de 2026 no solo termina el segundo periodo de la legislatura anual, sino que finaliza el cuatrienio completo de los actuales congresistas. Tras esta fecha, el Capitolio entra en un breve receso administrativo.

La instalación del nuevo Congreso, elegido en las votaciones del pasado 8 de marzo de 2026, ocurrirá el 20 de julio. En esa fecha solemne, los senadores y representantes para el periodo 2026-2030 tomarán posesión de sus cargos ante el país.

En ese sentido, es clave tener en cuenta periódicamente el calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias que sirven para que se les haga seguimiento a los proyectos de ley, como los que ahora sigue Petro en este caso.

El Acto Legislativo 02 de 2023 fue, de hecho, la norma que modificó los tiempos de descanso de los congresistas para ampliar el tiempo de debates, que ahora están bajo lupa en términos de las inasistencias para llevar a cabo las discusiones de diferentes temas en Colombia.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.