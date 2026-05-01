Un juez de Bogotá impuso una sanción contra Jorge Iván Ospina, actual interventor de la Nueva EPS nombrado por Gustavo Petro, por incumplir una orden judicial relacionada con la atención médica de una paciente.

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(Vea también: Nueva EPS advierte riesgo tras decisión del Instituto de Cancerología; interventor se pronunció)

La decisión establece cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos, luego de que se determinara que no se acató un fallo de tutela que buscaba garantizar el derecho a la salud.

El caso se originó por la solicitud de una mujer a quien se le había ordenado el suministro de un dispositivo médico especializado en 2025 . Aunque existía una instrucción judicial previa, la paciente no recibió el tratamiento a tiempo y terminó asumiendo el costo por su cuenta.

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¿Cuánto dinero gastó la paciente que puso la tutela?

El juzgado también dispuso que la entidad debe reintegrar el dinero que la afectada pagó, cercano a 63 millones de pesos, al considerar que el incumplimiento vulneró sus derechos fundamentales.

En el fallo, la autoridad judicial advirtió que los cambios administrativos dentro de la EPS no pueden trasladar las consecuencias a los usuarios ni justificar retrasos en la prestación de servicios de salud.

Por esta razón, el despacho concluyó que existió un incumplimiento reiterado, lo que derivó en la sanción directa contra el interventor como responsable del acatamiento de la orden judicial. Sin embargo, los hechos se presentaron antes del nombramiento de Ospina.

La medida busca obligar el cumplimiento efectivo del fallo y garantizar que la paciente reciba la atención ordenada, en un contexto donde las decisiones judiciales en salud tienen carácter inmediato y prioritario.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.