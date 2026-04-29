El Instituto Nacional de Cancerología añadió que la decisión radical llega tras no lograr un acuerdo en las negociaciones entre ambas entidades.

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La decisión fue comunicada oficialmente luego de varios meses de conversaciones en las que no se pudieron concretar compromisos clave relacionados con el pago de servicios ya prestados ni con la cartera pendiente.

Según explicó la institución, los incumplimientos en los pagos y la falta de autorizaciones por parte de la EPS hicieron inviable continuar con la atención en las condiciones actuales.

Aunque durante este tiempo se garantizó la prestación de los servicios a los pacientes, la ausencia de acuerdos financieros sostenibles llevó a tomar esta determinación.

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El Instituto advirtió que la situación compromete la estabilidad operativa y financiera, lo que obliga a priorizar condiciones que permitan garantizar la continuidad y calidad en la atención oncológica.

La medida aplica únicamente para nuevos pacientes afiliados a Nueva EPS, mientras se espera que ambas entidades puedan eventualmente retomar diálogos que permitan restablecer la relación contractual en el futuro.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.