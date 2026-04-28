El Instituto Nacional de Cancerología suspenderá la atención a pacientes afiliados a la Nueva EPS desde el primero de mayo, debido a la falta de contrato vigente y a la ausencia de acuerdos de pago frente a deudas acumuladas entre ambas entidades.

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(Vea también: Alertan a pacientes de Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y más: cifras asustan bastante)

La medida afecta a usuarios que reciben tratamiento especializado contra el cáncer en esta institución, considerada una de las principales del país en atención oncológica. La decisión responde a dificultades administrativas y financieras que impiden continuar con la prestación regular de los servicios.

¿Qué pacientes seguirán siendo atendidos?

El Instituto Nacional de Cancerología aclaró que se mantendrá la atención en casos prioritarios, con el fin de proteger a los pacientes más vulnerables:

Urgencias oncológicas

Pacientes menores de edad

Fuera de estos casos, los usuarios deberán ser redirigidos dentro de la red de la Nueva EPS, lo que podría implicar cambios en sus tratamientos o demoras en la atención.

El caso vuelve a poner en evidencia las tensiones dentro del sistema de salud, donde las deudas y la falta de acuerdos contractuales terminan afectando directamente a los pacientes, especialmente en enfermedades de alto costo que requieren continuidad y seguimiento constante.

Noticia en desarrollo….

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.