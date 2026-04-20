El caso más mediático es el de la Nueva EPS. Aunque la intervención iniciada en 2024 buscaba estabilizar la entidad, dos años después los resultados han sido negativos: las deudas aumentaron significativamente y los problemas en la atención a los usuarios se han agravado, con demoras en medicamentos, citas y tratamientos que afectan a millones de afiliados.

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La situación se ha visto empeorada por la alta rotación de directivos e interventores, lo que ha generado inestabilidad administrativa y falta de rumbo, detalla un minucioso análisis de El País.

Además, existen denuncias de irregularidades en la prórroga de la intervención y dudas sobre la transparencia financiera, ya que la EPS no ha presentado balances recientes completos.

El debate sobre las causas de la crisis divide opiniones. El Gobierno sostiene que el problema es de mala gestión y corrupción, mientras que expertos señalan fallas estructurales del sistema, cambios en la red de prestadores y falta de recursos, resalta ese diario.

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En particular, se cuestiona el bajo valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que no cubriría los costos reales de atención, apunta ese periódico.

En medio de este panorama, las decisiones gubernamentales, como posibles liquidaciones de EPS, aumentan la incertidumbre, mientras los usuarios continúan enfrentando un deterioro en la calidad del servicio de salud.

Qué son las EPS y cómo funcionan en Colombia

Las EPS (Entidades Promotoras de Salud) son el eje del sistema de salud colombiano creado tras la Ley 100 de 1993. Su función principal es afiliar a los ciudadanos, administrar los recursos y garantizar la prestación de servicios médicos a través de una red de clínicas, hospitales y profesionales.

El sistema opera bajo el modelo de aseguramiento. Cada persona afiliada está cubierta por una EPS, que recibe del Estado un pago periódico llamado Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este valor se calcula por afiliado y busca cubrir los costos de atención incluidos en el plan de beneficios en salud.

Las EPS no prestan directamente la mayoría de los servicios, sino que contratan a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que son clínicas y hospitales. Así, coordinan citas, tratamientos, cirugías y entrega de medicamentos. También deben gestionar el riesgo en salud, promoviendo la prevención y el control de enfermedades.

Existen dos regímenes principales: el contributivo, para quienes tienen capacidad de pago, y el subsidiado, financiado por el Estado para población vulnerable.

En teoría, el sistema busca eficiencia y cobertura universal. Sin embargo, enfrenta retos como problemas financieros, demoras en la atención y quejas de los usuarios, lo que ha generado un debate constante sobre su sostenibilidad y posibles reformas.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.