El Ministerio de Salud frenó la decisión del Instituto Nacional de Cancerología de limitar la atención a nuevos pacientes afiliados a Nueva EPS, en medio de la controversia por la prestación de servicios oncológicos en el país.

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(Vea también: Nueva EPS advierte riesgo tras decisión del Instituto de Cancerología; interventor se pronunció)

La entidad gubernamental dejó claro que la medida, que contemplaba no recibir nuevos usuarios desde el primero de mayo de 2026, no se ajusta a la normatividad vigente y podría afectar el acceso a tratamientos de alta complejidad.

Desde la cartera de Salud se advirtió que este tipo de restricciones contravienen la Ley 1751 de 2015, que garantiza el derecho fundamental a la salud sin barreras, especialmente para personas con enfermedades como el cáncer.

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Además, el Ministerio de Salud aseguró que el instituto, al estar adscrito al sector, no tiene facultad para adoptar decisiones que contradigan las directrices del Gobierno, por lo que la instrucción fue revertida de manera inmediata.

Incluso, a través de un comunicado, la cartera lanzó una advertencia y, de mantenerse la restricción, podrían iniciarse acciones legales y disciplinarias contra los responsables por eventuales incumplimientos de la ley.

Esto se suma a las declaraciones de Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS, quien aseguró que está gestionando un acuerdo de pago para evitar que los usuarios salgan afectados.

#SALUD | El Ministerio de Salud desautoriza al Instituto Nacional de Cancerología por restringir atención a nuevos pacientes de Nueva EPS. Advierte que la medida viola la Ley 1751, que garantiza acceso oportuno y sin barreras a la salud, y advierte que podría haber acciones… pic.twitter.com/NOdy2BQRQd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 29, 2026

¿Por qué el Instituto de Cancerología ordenó cierre de servicios a Nueva EPS?

Por su parte, el Instituto Nacional de Cancerología defendió su postura al explicar que la decisión responde a la falta de acuerdos contractuales con Nueva EPS y a una deuda que supera los 146.000 millones de pesos, situación que compromete su operación.

La entidad aclaró que, pese a la controversia, seguiría atendiendo a pacientes en tratamiento activo y casos urgentes, mientras se busca una salida a la crisis financiera.

(Más para leer: Alertan a pacientes de Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y más: cifras asustan bastante)

Este nuevo choque evidencia las tensiones del sistema de salud, donde los problemas de pago y contratación continúan afectando la atención de miles de pacientes que requieren servicios especializados.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.