Este primero de abril marca un antes y un después en la forma en que los colombianos obtienen su documento de viaje. Tras casi dos décadas bajo la fabricación de Thomas Greg & Sons, el Gobierno de Gustavo Petro pone en marcha un nuevo esquema basado en una alianza con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.

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A pesar de las dudas judiciales y las demandas que cursan en la Procuraduría, el Ejecutivo asegura que la transición será imperceptible para el ciudadano. Sin embargo, hay puntos clave que todo viajero debe conocer para no caer en el desespero.

¿Cambian los precios o el lugar del trámite?

La gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León Herrera, dio un parte de tranquilidad: los costos, tiempos de entrega y puntos de expedición se mantienen iguales. Actualmente, el pasaporte ordinario sigue costando 111.000 pesos en Bogotá y 190.000 pesos en el resto del país. El agendamiento seguirá siendo a través de la página de la Cancillería.

¿Debo renovar mi pasaporte actual?

No. Si su pasaporte está vigente, no necesita salir corriendo a cambiarlo. Los documentos anteriores seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. El nuevo formato, que incluye microchips de última generación y diseños que representan la cultura colombiana, solo será entregado a quienes lo tramiten por primera vez, por pérdida o por vencimiento.

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El riesgo internacional

Uno de los puntos más críticos de este giro es la seguridad. Actualmente, los colombianos pueden entrar a 84 países sin visa. Expertos advierten que cualquier fallo en los estándares de seguridad del nuevo modelo, que será personalizado en Colombia tras ser fabricado en Europa, podría poner en riesgo estos convenios y obligar a que países extranjeros vuelvan a exigir visado a los nacionales.

Aunque el convenio estipula que para el año 2036 la Imprenta Nacional sea totalmente autónoma en la producción, el mes de abril será la “prueba de fuego” con una operación simultánea entre el proveedor saliente y el nuevo consorcio franco-portugués.