Las familias colombianas se encuentran buscando el plan perfecto para compartir en familia en la Semana Santa. Cerca a Bogotá hay muchos municipios para visitar, pero tal vez el más novedoso y diferente para este 2026 sea visitar Zipaquirá.

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A menos de una hora de la capital se podrá disfrutar de un espectáculo de ‘mapping’ totalmente gratuito sobre la majestuosa Catedral de Sal, considerada una de las siete maravillas que posee el país.

Y es que el alcalde del municipio señaló que además de disfrutar del templo salino, los visitantes podrán apreciar el centro histórico renovado con una oferta gastronómica, cultural y religiosa de primera.

¿Cuándo hay ‘mapping’ en la Catedral de Sal de Zipaquirá?

La Catedral Diocesana de Zipaquirá volverá a ser el lienzo para el tradicional espectáculo de ‘mapping’ religioso, que el jueves y viernes santos disfrutarán los miles de feligreses de todo el país que ya han convertido a la ciudad de la sal en su destino favorito para la Semana Mayor.

El horario para contemplar el espectáculo los días 2 y 3 de abril es desde las 7:00pm en la Plaza de Los Comuneros.

Este año la puesta en escena audiovisual integrará la presentación en vivo de la Banda Sinfónica de la ciudad con intérpretes icónicos de la música católica. Una experiencia profunda y reflexiva para vivir en familia.

Zipaquirá tiene nuevo centro histórico

La administración local también afirmó que una gran inversión permite que hoy los zipaquireños y visitantes puedan contemplar un centro histórico renovado y mejor adaptado para el turismo.

Zipaquirá hoy muestra un proceso de intervención patrimonial con la pintura de más de 20 mil metros cuadrados de sus fachadas, que según la alcaldía se logró luego de una iniciativa articulada con su portafolio de restaurantes, hoteles y comercios.

“Este proyecto denominado ‘Zipaquirá desde al corazón’, es una experiencia histórica donde los ciudadanos votaron por sus colores favoritos, después de un estudio técnico de calas estratigráficas liderado por la Universidad de los Andes”, explicó el alcalde Rojas.

El mandatario explicó que, en la práctica, los visitantes encontrarán un recorrido lleno de color, ideal para la contemplación arquitectónica y la toma de fotografías teniendo como marco las mágicas y coloridas fachadas de las casas coloniales y republicanas de Zipaquirá.

Además, las calles restauradas ofrecen la posibilidad de sentarse con mayor comodidad a disfrutar de una variada oferta de comida típica e internacional, cafés de origen y los tradicionales postres de la región.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).