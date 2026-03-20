Así como el cambio de Google Maps es clave para los viajeros en carretera, es determinante poner especial atención en la proximidad de la Semana Santa de 2026 que inicia el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y culmina el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección, con el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) como festivos nacionales.

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Pinbus lanzó una alerta sobre lo que considera un detalle que muchos viajeros aún no tienen en cuenta: esta Semana Mayor se adelantó casi dos semanas frente a 2025, cuando se celebró entre el 13 y el 20 de abril, lo que significa menos tiempo para planificar y mayor riesgo de quedarse sin cupo si se deja todo para última hora.

El dato no es menor. En Semana Santa de 2025, más de 3,9 millones de pasajeros se movilizaron por las terminales de transporte terrestre del país, 9,4 % más que el año anterior, y más de 10 millones de vehículos circularon por las carreteras nacionales. Las terminales de Bogotá despacharon 611.000 pasajeros en 39.000 vehículos, y solo desde Medellín se movilizaron más de 764.000 viajeros con conexión a más de 176 destinos. Para 2026, las cifras apuntan a superar los 4 millones de pasajeros terrestres, lo que convierte la planeación anticipada en una necesidad, no en una opción.

¿Cuáles son los destinos más visitados de Colombia en Semana Santa?

La Semana Santa activa en Colombia una movilidad que va mucho más allá del puente festivo. Procesiones con más de 450 años de tradición, ciudades Patrimonio de la Humanidad, turismo religioso, naturaleza y gastronomía regional se combinan para convertir la Semana Mayor en la temporada cultural más intensa del año. Y para llegar a la mayoría de estos destinos, la carretera sigue siendo la vía principal, esto debido a la limitada conectividad aérea hacia municipios intermedios y la flexibilidad en términos de horarios y costos.

Popayán, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por sus procesiones, movilizó en su terminal 134.079 pasajeros en Semana Santa de 2025, un crecimiento del 18,8 %. Desde Medellín, las salidas hacia destinos religiosos se dispararon: Mompox creció 206 %, Ipiales 115 %, Popayán 90 %, Jericó 79 % y Santa Fe de Antioquia 55 %.

A estos destinos religiosos se suman otros que cada año ganan terreno entre los viajeros: Zipaquirá y su Catedral de Sal, Buga con el Señor de los Milagros, Tunja y Villa de Leyva en Boyacá, Pamplona en Norte de Santander con su festival coral, y el Santuario de Las Lajas en Ipiales, uno de los templos más visitados del país. Desde Bogotá, las rutas hacia Girardot, Sogamoso, Villavicencio, Ibagué, Neiva y la Costa Caribe también concentran alta demanda, según el comportamiento histórico de las terminales.

Recomendaciones para viajes en bus durante Semana Santa

Con un volumen de pasajeros que crece cada año en Semana Santa, las terminales pueden convertirse en puntos de congestión, especialmente entre el miércoles santo y el sábado de gloria, los días de mayor flujo. Por eso, Pinbus comparte cinco recomendaciones concretas para que los viajeros organicen sus desplazamientos sin contratiempos:

Comprar pasajes con anticipación y por canales digitales: es posible comparar horarios, empresas y precios en tiempo real, pagar desde el celular y recibir el pasaje electrónico en el correo. Plataformas como Pinbus están disponibles por web (pinbus.com), app (Google Play y App Store), WhatsApp (300 387 0041) y kioscos de autogestión en la Terminal Salitre de Bogotá. Comprar con tiempo permite asegurar cupo en las rutas más demandadas y evitar las filas que se forman en ventanilla durante los días pico. Tener en cuenta que este año Semana Santa llega antes: al caer entre el 29 de marzo y el 5 de abril (frente al 13-20 de abril de 2025), muchos viajeros podrían subestimar la cercanía de las fechas. Quienes ya tienen destino en mente deberían asegurar su pasaje esta semana para garantizar disponibilidad, especialmente en rutas hacia Popayán, la Costa Caribe, Eje Cafetero, Boyacá y los Santanderes. Elegir horarios estratégicos para evitar congestiones: los datos de la plataforma muestran que el 54,3 % de los viajes se concentra entre las 6:00 p.m. y las 12:00 a.m. Salir en horarios de menor demanda, como primera hora de la mañana o media tarde, puede significar menos congestión en terminales y en las vías. Desconfiar de ofertas sospechosas y use solo canales verificados: en temporadas de alta demanda aumentan las estafas con páginas falsas que imitan a empresas de transporte y terminales. Verificar siempre la URL del sitio web, no hacer pagos a cuentas personales ni por números de WhatsApp no oficiales, desconfiar de descuentos exagerados y, en caso de dudas, consultar directamente con la empresa o terminal antes de hacer cualquier transacción. Llegar a la terminal con tiempo suficiente: incluso si ya tiene su pasaje digital, es recomendable estar en la terminal entre 30 y 40 minutos antes de la salida, especialmente en los días de mayor afluencia. Lleve equipaje práctico y tenga a la mano su identificación y el comprobante de compra.

¿Cómo es la promoción con Pinbus en 2026?

Para incentivar la compra anticipada, Pinbus activó desde el primero de marzo y hasta el 6 de abril una promoción con 500 cupones con la palabra PINOFERTAS, que ofrecen un 10 % de descuento en la compra de pasajes a través de sus canales digitales para viajar a más de 3.000 destinos en todo el país.

El cambio de hábito del viajero colombiano es cada vez más evidente. Según un análisis de Pinbus Ads, la unidad publicitaria de Pinbus, el 98,42 % de los usuarios de la plataforma compra sus pasajes desde smartphone o computador, el 63 % lo hace con al menos un día de anticipación, y las billeteras virtuales y PSE ya concentran más del 71 % de los métodos de pago. El perfil del viajero digital tiene entre 18 y 45 años (75,6 % de los usuarios), y el 56,8 % viaja para visitar familiares y amigos, seguido por negocios (25,9 %) y ocio (17,2 %).

Adicionalmente, quienes prefieren comprar de manera presencial pueden hacerlo de forma autónoma a través de los kioscos digitales de Pinbus ubicados en la Terminal del Salitre de Bogotá (módulos 1 y 3), donde más de 48 empresas de transporte ofrecen rutas hacia destinos como Medellín, Cali, Neiva, Valledupar, Santa Marta, Pereira, Villa de Leyva, Barranquilla, Cúcuta, entre otros.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).