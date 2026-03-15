El departamento de Cundinamarca esconde tesoros naturales que poco a poco se han vuelto virales en redes sociales. Uno de los destinos que más ha llamado la atención de los viajeros es el municipio de Medina, una población ubicada en el piedemonte llanero que destaca no solo por su clima cálido, sino por albergar el que muchos consideran el río más cristalino de la región: el Gazamumo (o Gasamumo).

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Este afluente se ha convertido en un paraíso para los amantes de la naturaleza debido a la transparencia de sus aguas, las cuales presentan una tonalidad verde esmeralda que permite ver el fondo con total claridad. Gracias a estas características, el lugar es un punto estratégico para actividades como el camping, el avistamiento de fauna y los tradicionales paseos de olla.

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El río Gazamumo se encuentra ubicado sobre la vía principal que conduce hacia la ciudad de Villavicencio, a tan solo 10 kilómetros del casco urbano de Medina. Para quienes viajan desde Bogotá, el trayecto tiene una duración aproximada de 4 horas, aunque este tiempo puede variar según las condiciones climáticas y el estado de la malla vial.

La mejor época para visitar este destino es durante la temporada seca o de verano, cuando las aguas mantienen su pureza y el nivel del río es ideal para bañarse. Además de su riqueza hídrica, Medina es reconocido por su gastronomía, donde resalta la preparación de la ternera a la llanera o mamona, plato insignia de esta zona fronteriza con los Llanos Orientales.

¿Qué hay para hacer en Medina (Cundinamarca)?

El municipio de Medina, el más grande Cundinamarca, se consolida como un destino estratégico para quienes buscan una mezcla entre tradición llanera y riqueza natural. A diferencia de otros municipios del departamento, Medina ofrece una oferta turística que integra monumentos arquitectónicos con escenarios de biodiversidad virgen.

Para los entusiastas del patrimonio, la Iglesia de San Antonio de Padua, construida en el siglo XIX, y el parque principal se mantienen como los ejes culturales de la población. No obstante, el corazón de sus tradiciones late en la concha acústica —destacada por su ingeniería sonora— y la manga de coleo, sitios fundamentales para el desarrollo de eventos musicales y deportivos propios de la región.

El paisaje medinero está marcado por los Farallones de Medina, formaciones rocosas que dominan la visual montañosa. Para los viajeros interesados en la ciencia y el ecoturismo, el municipio cuenta con:

La laguna del Soche : un ecosistema clave para el avistamiento de fauna.

: un ecosistema clave para el avistamiento de fauna. El Volcán del Diablo : un punto de interés geográfico recurrente para estudiosos (es en realidad una formación erosiva y geoturística. Su nombre proviene de una leyenda local sobre un hombre elegante que expulsaba fuego, castigado a cavar allí).

: un punto de interés geográfico recurrente para estudiosos (es en realidad una formación erosiva y geoturística. Su nombre proviene de una leyenda local sobre un hombre elegante que expulsaba fuego, castigado a cavar allí). Balnearios naturales: ríos de aguas frescas y chorreras ideales para el senderismo.

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Finalmente, la experiencia se completa con una oferta gastronómica robusta basada en la mamona, el sancocho de gallina y las tradicionales arepas de maíz pelado, consolidando al municipio como un referente del turismo regional.

¿Cómo llegar a Medina (Cundinamarca) desde Bogotá?

Para los viajeros interesados en visitar el municipio de Medina, ubicado en el extremo oriental de Cundinamarca, la ruta terrestre desde Bogotá implica un trayecto que conecta la zona andina con las llanuras. A pesar de pertenecer al departamento de Cundinamarca, su acceso principal se facilita a través de la vía hacia los Llanos Orientales.

La distancia entre la capital y Medina es de aproximadamente 190 kilómetros. El tiempo estimado de viaje oscila entre las 4 y 6 horas, dependiendo de las condiciones climáticas y el estado de la vía. El recorrido más común y recomendado sigue esta trayectoria:

Salida de Bogotá por la vía al Llano.

Paso por la ciudad de Villavicencio.

Tránsito por el municipio de Cumaral antes de enfilar hacia el casco urbano de Medina.

Para quienes optan por el transporte intermunicipal, la opción principal es dirigirse a la Terminal de Transportes de Salitre. Allí, empresas como Flota La Macarena ofrecen despachos regulares que cubren esta ruta, garantizando la conexión directa con esta región ganadera del departamento.

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