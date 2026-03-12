En diálogo con Pulzo, Muñoz explicó que uno de los pilares del negocio es trabajar de la mano con las comunidades cercanas a sus hoteles, apoyando el desarrollo de proveedores regionales y pequeños empresarios.

Además, la compañía mantiene un fuerte enfoque ambiental. Un ejemplo es el hotel Amazon, que ha ganado durante nueve años consecutivos el reconocimiento como mejor hotel verde del país en los World Travel Awards, lo que respalda sus acciones en sostenibilidad.

Muñoz también explicó que el perfil del viajero de la empresa es principalmente familiar y joven, con una edad promedio de 39 años en su base de datos.

Los destinos más visitados son los de sol y playa, especialmente San Andrés y La Guajira, lugares que cuentan con gran capacidad hotelera. Por ejemplo, el hotel en La Guajira tiene alrededor de 600 habitaciones, lo que lo convierte en uno de los complejos más grandes de la cadena.

En cuanto a sus metas, On Vacation ha logrado que cerca de cuatro millones de personas viajen con la empresa a lo largo de su historia.

Ahora la compañía se ha propuesto alcanzar “cinco millones de viajeros” para 2027, lo que implica atraer cerca de un millón de nuevos turistas en los próximos años.

Para lograrlo, seguirá ampliando su oferta de experiencias y promoviendo destinos como el Amazonas, considerado por la empresa como un viaje transformador para los visitantes.

