Tununguá, un municipio ubicado en el occidente de Boyacá, se ha ganado el reconocimiento de muchos como la llamada ‘capital mundial de la guanábana’, gracias al papel que este fruto juega en su economía local y en la identidad de la región. Esta población limita por el norte y el oriente con el departamento de Santander; al sur con Pauna y Briceño, y por el occidente con Pauna (Boyacá).

El cultivo de la guanábana se ha consolidado como la principal actividad agrícola del municipio, debido a su alto potencial productivo y a las condiciones climáticas y de suelo que permiten obtener frutos de alta calidad, considerados entre los mejores del país. Este renglón productivo se convierte en un eje clave para el sustento de muchas familias de la zona. En segundo lugar, se destaca la guayaba, que también abastece el mercado local tanto para el consumo en fresco como para procesos de exportación.

La relevancia de este fruto se refleja en la realización del ‘Festival de la Guanábana’, un evento que se celebra durante el primer puente festivo de junio y que reúne muestras gastronómicas, artísticas, culturales y deportivas, atrayendo visitantes de diferentes regiones del país.

Para quienes deseen visitar Tununguá desde Bogotá, el trayecto implica tomar la Autopista Norte, continuar hacia Chiquinquirá y luego seguir por la vía que conduce directamente al municipio. El recorrido tiene una duración aproximada de cinco horas por carretera.

¿Qué hacer en Tununguá (Boyacá)?

Tununguá, municipio ubicado en el occidente de Boyacá, ofrece a los visitantes una serie de atractivos turísticos, culturales y naturales que hacen parte de su identidad local. Entre los principales puntos de interés se encuentra la iglesia principal, situada frente a la plaza central, espacio que concentra la actividad cotidiana del pueblo. A pocos metros está el parque de las Frutas y el reconocido árbol del Ariza, referentes tradicionales del municipio, de acuerdo con Situr Boyacá.

En el ámbito cultural, Tununguá cuenta con una biblioteca municipal que alberga espacios de interés arqueológico. En cuanto a turismo de naturaleza, se destacan la cascada Peña Blanca, el mirador Ancamay y el alto Uvo, donde se pueden apreciar los llamados musgos de los siete colores, una formación natural característica de la zona.

La gastronomía local también es un atractivo para propios y visitantes. Platos como el sancocho de gallina, el piquete, los envueltos de maíz y productos tradicionales como el masato, la chicha de maíz, la mantecada, las colaciones, el plátano asado y la yuca asada hacen parte de la oferta culinaria del municipio.

¿Cuántos habitantes tiene Tununguá (Boyacá)?

Tununguá es uno de los municipios con menor número de habitantes en el departamento de Boyacá. De acuerdo con las proyecciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para el año 2025 este territorio cuenta con una población estimada de 1.645 personas.

Este municipio está ubicado en la provincia de Occidente y se caracteriza por tener una población mayoritariamente rural, una condición que influye en su dinámica social, económica y demográfica. La cifra lo sitúa entre los municipios más pequeños del departamento en términos de número de habitantes.

Las proyecciones del Dane se elaboran a partir de datos censales y modelos estadísticos que permiten estimar el crecimiento o disminución poblacional en los municipios del país. En el caso de Tununguá, las cifras reflejan una población reducida y estable en comparación con otros territorios de Boyacá.

