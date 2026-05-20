Una reciente desaparición de una mujer en Puebla tocó fibras en Colombia por la similitud con el caso de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció el 13 de mayo en Bogotá al asistir a un centro estético para hacerse una cirugía y que hallaron sin vida en Apulo, Colombia.

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El caso tiene el rostro de Blanca Adriana Vásquez Montiel, una mujer de 37 años que fue al centro Détox de la ya mencionada región mexicana. La ahora desaparecida iba a hacerse un tratamiento de belleza.

Sin embargo, todo se convirtió en un infierno cuando la supuesta doctora del procedimiento le pidió al esposo de la señora que fuera a comprar una faja, vendas y medicamentos, según el medio Telediario de México. Él fue a conseguir los artículos y cuando regresó se topó con una situación inquietante: el consultorio estaba cerrado, bloquearon los números de contacto y no había nadie allí.

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Sin saber nada de su esposa, acudió a las autoridades y a los propietarios del edificio donde funcionaba el centro Detox. El dueño del inmueble permitió el acceso a las cámaras de seguridad que revelaron el sospechoso actuar de los dueños de la clínica estética irregular.

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El video muestra a tres personas abrir el baúl de un Mini Cooper rojo para meter a una persona. Las autoridades descubrieron lo peor: a Adriana Vásquez la subieron a ese carro y se la llevaron, pero ahora su paradero y condición es un misterio.

Historia de terror en Puebla. Blanca Adriana Vázquez Montiel de 37 años asistió a la clínica “Detox” a realizarse un procedimiento estético. Personal de la clínica le dijo a su esposo que necesitaban algunos materiales médicos para Adriana. Él salió a comprarlos, cuando volvió,… pic.twitter.com/Ywngp4r3r3 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 20, 2026

¿Qué hay detrás de la desaparición de Blanca Vásquez tras cirugía en México?

De acuerdo con Telediario, los organismos de investigación identificaron que una de las mujeres que subió a Vásquez al vehículo es la doctora y dueña del centro estético, Diana Alejandra Palafox Romero. El diario agregó que dicha ‘profesional’ sacó de la clínica clandestina con ayuda de su hijo y la recepcionista.

Ante eso, la Fiscalía de México ubicó una vivienda del hijo en San Andrés de Cholula, en el estado de Pueblo. En medio de un operativo, agentes allanaron la propiedad y encontraron el Mini Cooper rojo en el que subieron a la mujer desaparecida.

Pese a lo hallado en dicha vivienda y en el consultorio donde se perdió el rastro de Blanca Adriana, los sospechosos del caso siguen prófugos de la justicia.

Irregularidades con centro estético en el que desapareció Blanca Adriana Vásquez

Las autoridades agregaron que la dueña de Detox, la doctora Palafox Romero, habría ususrpado la identidad de una clínica en Morelos, estado mexicano. Aunque es más que obvio, se halló que este establecimiento operaba de forma irregularidad y hasta usaba imágenes de celebridades como Lindsay Lohan para hacerse publicidad.

Mientras sigue la investigación, los seres queridos de Blanca Adriana siguen en la búsqueda de su familiar, exigen que se haga justicia y que los sospechosos paguen por lo ocurrido.

Familiares de Blanca Adriana Vázquez Montiel realizan brigadas de búsqueda en Puebla tras su desaparición luego de acudir a una supuesta clínica estética en Calzada Zavaleta 🚨 Vía: @MonseNavedo pic.twitter.com/LIdIEM0vmI — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) May 20, 2026

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