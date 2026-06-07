En medio de la globalización que domina el fútbol moderno, el Mundial de 2026 dejó un dato que llama poderosamente la atención: cada vez son menos las selecciones que pueden decir que todos sus jugadores nacieron en el mismo país que representan.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Nacional les devolverá lo de las boletas de la final a los hinchas, luego del 3-0 vs. Junior)

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá contará con un total de 48 selecciones y 1.248 futbolistas, todos ya confirmados en las listas oficiales entregadas a la Fifa. Sin embargo, detrás de ese número histórico también aparece una tendencia clara: la diversidad de nacionalidades dentro de los equipos.

De acuerdo con Excelsior, 289 jugadores del Mundial 2026 defenderán camisetas de selecciones distintas al país donde nacieron, lo que equivale aproximadamente al 23 % del total de futbolistas del torneo. Este fenómeno refleja una realidad cada vez más común en el fútbol internacional, donde las dobles nacionalidades, las migraciones y los procesos de naturalización han ampliado las opciones para representar a una selección.

Lee También

Pero en medio de ese panorama globalizado, hay un grupo muy reducido que mantiene una identidad completamente local. Solo 8 de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 cuentan con plantillas compuestas exclusivamente por jugadores nacidos en su propio territorio.

Ese selecto grupo lo integran las siguientes selecciones:

Sudáfrica. Chequia. Brasil. Suecia. Arabia Saudita. Austria. Panamá. Colombia.

Precisamente, la presencia de la Selección Colombia en esta lista no pasa desapercibida y se convierte en un motivo de orgullo. En una época en la que muchas selecciones dependen de futbolistas nacidos en el exterior, la ‘Tricolor’ mantiene una base completamente formada por jugadores que nacieron en el país y que, en su mayoría, también crecieron futbolísticamente dentro de su territorio.

Este dato no solo habla de identidad, sino también del trabajo de formación que se hace en el país. El hecho de que los 26 convocados hayan nacido en Colombia refleja la fortaleza del talento local y el impacto de los procesos de desarrollo que han permitido consolidar generaciones competitivas sin necesidad de recurrir a futbolistas nacidos en otras naciones.

En contraste, la gran mayoría de selecciones sí cuenta con jugadores nacidos fuera de sus fronteras. De hecho, 40 de los 48 equipos del Mundial tienen al menos un futbolista en esa condición. Algunos casos son aún más llamativos, como Curazao, que tiene 25 de sus 26 jugadores nacidos en otro país, o selecciones africanas y europeas con altos porcentajes de futbolistas provenientes de diásporas.

Este fenómeno no es nuevo, pero sí ha ido en aumento. Mientras en ediciones pasadas del Mundial el número de jugadores que representaban a otra nación era menor, para 2026 se alcanzó un récord histórico, evidenciando el impacto de la globalización en el deporte.

Las reglas de la Fifa permiten que un futbolista represente a un país si tiene ascendencia familiar, residencia prolongada o nacionalidad adquirida. Esto ha facilitado que muchos jugadores elijan selecciones diferentes a su lugar de nacimiento, ya sea por oportunidades deportivas o vínculos familiares.

* Pulzo.com se escribe con Z