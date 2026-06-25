Como cazadores de utopías imposibles ven al seleccionado de Ecuador después de la hazaña conquistada ante Alemania, equipo que tenía contadas derrotas contra selecciones no europeas en la historia de los Mundiales.

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La victoria ha desatado júbilo total en el país, tanto así que su presidente, Daniel Noboa, ha decretado que este viernes 26 será festivo para festejarlo.

“Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero”, escribió el mandatario en sus redes sociales, a tiempo que anunció la celebración.

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Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado! Viva el Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

El comunicado de la medida asegura que se aplicará al sector público y privado, y que será de carácter no recuperable, “con el objetivo de que los ecuatorianos puedan celebrar un momento que llena de orgullo y unidad todo el país”.

El sufrido triunfo de la ‘Tri’ que los clasificó a los dieciseisavos del Mundial estuvo marcado por las dos anotaciones de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, por Julio Jaramillo sonando en el estado de Nueva York- Nueva Jersey, y por una inolvidable celebración del pueblo ecuatoriano que está dando de qué hablar en redes sociales.

Además de superar en el marcador a una de las selecciones favoritas en la historia de los mundiales, lo de Ecuador se ha enmarcado en lo insólito del fútbol por el suspenso que mantuvo durante la fase de grupos, pues hay que recordar que arrancó perdiendo en la primera fecha 0-1 contra Costa de Marfil.

Luego vino el empate con Curazao que parecía despedirlos y acabar con las ilusiones, pero con los imposibles que puede lograr el fútbol, la ‘Tri’ conquistó los puntos que lo ubicaron como mejor tercero en el grupo E, detrás de Alemania y Costa de Marfil, ambas con seis unidades.

Así las cosas, el equipo dirigido por Sebastián Becaccece festeja y se alista para la próxima fase del Mundial 2026.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.