La histórica remontada de Ecuador sobre Alemania en el Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Luego del pitazo final, las tribunas del estadio de Nueva York se transformaron en una sola voz al entonar ‘Nuestro juramento’, una de las canciones más emblemáticas del repertorio del legendario cantante ecuatoriano Julio Jaramillo.

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(Vea también: [Video] Hinchas ecuatorianos desataron batalla campal en pleno banderazo en el Times Square)

La escena rápidamente se hizo viral en redes sociales. Miles de aficionados, todavía celebrando la victoria de la ‘Tri’, comenzaron a cantar el tema que hace parte de la identidad cultural de Ecuador y que suele aparecer en momentos de alegría, nostalgia y unión nacional.

‘Nuestro juramento’ se robó el protagonismo tras épica remontada de Ecuador

Aunque el triunfo ante Alemania ya era suficiente motivo de celebración, la interpretación espontánea de la canción elevó aún más la emoción del momento.

En material compartido en redes sociales se observa cómo los hinchas, con banderas y camisetas amarillas, cantaron a todo pulmón mientras el estadio todavía celebraba la gesta ecuatoriana.

Si usted la quiere cantar, acá se la ponemos:

Las reacciones no tardaron en aparecer. Muchos usuarios aseguraron que se les “erizó la piel” al escuchar el tema de Julio Jaramillo en un escenario mundialista, mientras otros destacaron que fue una muestra del profundo arraigo cultural de los ecuatorianos, incluso lejos de su país.

Las redes se rindieron ante la celebración de Ecuador

La escena provocó cientos de comentarios en plataformas como X. Algunos aficionados calificaron el momento como “cine puro”, mientras que otros afirmaron que la canción terminó siendo el himno no oficial de una noche histórica para la ‘Tri’.

Les pusieron a Julio Jaramillo a los ecuatorianos después de clasificar contra Alemania Este mundial está siendo hermoso pic.twitter.com/A5yTHQSHet — Sebastián Serrato (@SerratoSebas298) June 25, 2026

LE GANA ECUADOR A ALEMANIA, SUENA JULIO JARAMILLO EN TODO EL ESTADIO, ES HERMOSO EL MUNDIAL🥹 pic.twitter.com/UNMTosHjEf — Bryañ (@SoyBryanRey) June 25, 2026

Escuchar a Julio Jaramillo en el mundial es SUBLIME! Felicidades Ecuador

FELICIDADES CONMEBOL! — Portal AC Milan (@PortalMilan) June 25, 2026

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