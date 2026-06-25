La Copa Mundial de la Fifa de Estados Unidos, México y Canadá 2026 sigue entregando emociones en su tercera jornada de la fase de grupos. Este jueves 25 de junio, el torneo tendrá acción de alta intensidad con seis compromisos decisivos correspondientes a los Grupos D, E y F, donde muchas selecciones se juegan el todo por el todo para pasar a la fase de eliminación directa.

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A continuación, la agenda completa del día con la programación oficial, los estadios y los horarios para Colombia:

Grupo E: la última oportunidad de Ecuador

La acción de este jueves iniciará en simultáneo en la costa este de los Estados Unidos. Por un lado, la Selección de Ecuador se enfrenta a una dura prueba de supervivencia ante una clasificada, pero temible, Alemania. Al mismo tiempo, Costa de Marfil buscará aprovechar su ventaja en la tabla frente a la sorprendente Curazao.

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Ecuador vs. Alemania

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey).

TV: Caracol TV, Directv, RCN Television (Col)

Curazao vs. Costa de Marfil

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania)

TV: Directv.

Grupo F: Países Bajos y Japón se disputan el liderato

A segunda hora, el espectáculo se traslada a los horarios de la tarde-noche colombiana. El Grupo F define sus posiciones de vanguardia. La ‘Naranja Mecánica’ y Japón se encuentran en una reñida disputa por el primer lugar de la zona.

Túnez vs. Países Bajos

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri).

TV: Directv y Win Sports.

Japón vs. Suecia

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: AT&T Stadium (Arlington, Texas).

TV: Directv.

Grupo D: El anfitrión salta a la cancha en el cierre de la jornada

Para cerrar el telón del jueves, la Selección de los Estados Unidos buscará aprovechar la localía en California para asegurar su rumbo en la competición, mientras que Paraguay tiene un duelo vital frente al siempre físico equipo de Australia.

Turquía vs. Estados Unidos

Hora: 9:00 p. m.

Estadio: SoFi Stadium (Inglewood, California).

TV: Directv.

Paraguay vs. Australia

Hora: 9:00 p. m.

Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara, California).

TV: Directv.

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