En la noche de este miércoles, 24 de junio, la Selección de México derrotó por 3-0 a República Checa en la última fecha del grupo A del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Los goles fueron anotados por Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, demostrando que el combinado norteamericano está en un buen nivel y por eso hay tanta ilusión de cara a las finales que se aproximan.

Este fue el resumen del encuentro:

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Por ese rendimiento, miles de aficionados salieron a las calles a celebrar, puesto que esta es la primera vez que México avanza de ronda invicto y sin recibir ni un solo gol en los tres compromisos iniciales.

Sin embargo, esa celebración se convirtió en tragedia debido a un conductor que atropelló a muchos hinchas en una turística zona de ese país.

Y es que muchas personas se encontraban en el Cabo San Lucas, más específicamente en el bulevar Lázaro Cárdenas, cuando un vehículo se vio metido entre la multitud y comenzó a llevarse a varias personas por delante.

“El conductor del automóvil se vio rodeado por personas que obstruían el paso y ejercían presión física sobre su unidad, realizó una maniobra de aceleración intempestiva, provocando el atropellamiento de varios peatones”, comunicó la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos.

Estas son algunas imágenes de la situación:

⚠️ Un conductor arrolló a un grupo de personas que celebraban el triunfo de la selección mexicana en el bulevar Lázaro Cárdenas, Los Cabos, Baja California, dejando 17 personas lesionadas que fueron trasladadas a diversos hospitales 🚑. Se reportó que el responsable fue detenido… pic.twitter.com/WhqbtiOZ30 — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) June 25, 2026

🇲🇽 No todo fue fiesta. Esta impactante escena ocurrió anoche durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial. Un atropellamiento múltiple se registró sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Autoridades acudieron al… pic.twitter.com/yMRxKy7jVZ — Barra Brava (@barrabrava_net) June 25, 2026

¡Del festejo a la tragedia! Anoche en Cabo San Lucas, Baja California, un individuo que circulaba con su unidad de motor por el bulevar Lázaro Cárdenas aceleró y arrolló a al menos 17 personas que festejaban el triunfo de México sobre Chequia; fue detenido y llevado ante las… pic.twitter.com/7mMGAkBbeS — Zona Roja Oaxaca (@ZonaRoja_Oaxaca) June 25, 2026

De hecho, según las primeras versiones hay un total de 17 heridos por esta situación, lo cual no deja de ser preocupante.

Afortunadamente, el agresor fue detenido de inmediato y puesto ante la disposición de las autoridades para que responda por los daños causados.

(Ver también: México rompió maldición en el Mundial con gol de Quiñones y triunfo 2-0 ante Sudáfrica)

Cuándo vuelve a jugar México

Por lo pronto, la Selección de México se mantiene firme en conseguir el mejor resultado posible en el Mundial del cual son anfitriones, destacando que los dieciseisavos de final lo jugará el martes, 30 de junio, a las 8:00 de la noche con rival aún por definir.

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