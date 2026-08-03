Por: Caracol TV

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Una insólita escena se robó la atención en el fútbol venezolano durante el arranque de la Liga II, luego de que la habitual rueda de prensa posterior a un partido se realizara en un ambiente poco convencional: un baño del estadio. Este hecho fue denunciado públicamente por Daniel Farías, entrenador de Carabobo FC y hermano del reconocido técnico César Farías, quien no dudó en mostrar ante los medios su inconformidad por la precariedad del lugar elegido para atender a la prensa.

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El episodio se presentó tras el encuentro en el que Portuguesa derrotó 1-0 a Carabobo FC con un gol de José Pérez. Sin embargo, el resultado en el campo quedó opacado por lo sucedido después del pitazo final. Farías, acompañado por el experimentado jugador Darwin Machís —quien cuenta con trayectoria en la selección venezolana y experiencia internacional—, expresó su malestar al considerar que esta situación afecta la imagen que los equipos proyectan hacia el exterior.

De acuerdo con sus propias palabras, “perder siempre es doloroso, pero quedas con la sensación de que el equipo se brindó por completo (...) Mi cara y mi sensación no es tanto por el partido, que ya es una pena haber perdido, sino por situaciones como esta, hacer una rueda de prensa en un baño, este tipo de cosas no sé cómo todavía siguen pasando. Pareciera que la tenemos que soportar por obligación y eso absolutamente no está bien”. Además, recalcó que, pese al esfuerzo de las instituciones por contratar jugadores destacados, estas falencias logísticas siguen presentes y terminan enviando una señal equivocada sobre el profesionalismo de la liga.

Según indicó el medio 'Pasión X El Deporte VE', el partido se jugó en el estadio Farid Richa porque el recinto habitual de Portuguesa, el estadio José Antonio Páez, no cumple actualmente con los requisitos mínimos establecidos por el Departamento de Licencia de Clubes de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Así, el estadio elegido fue un recurso alterno ante la imposibilidad de actuar en las instalaciones habituales, aunque esto no impidió que surgieran problemas de infraestructura como el que terminó evidenciado en esta rueda de prensa.

¿Por qué se realizó una rueda de prensa en un baño en la Liga II de Venezuela?

La rueda de prensa posterior al partido entre Portuguesa y Carabobo FC se realizó en un baño porque el estadio Farid Richa, sede alterna para este encuentro, no contaba con espacios adecuados para la atención a medios. Esta decisión se tomó luego de que el estadio José Antonio Páez fuera descartado por no cumplir con los requisitos mínimos del Departamento de Licencia de Clubes de la Federación Venezolana de Fútbol, según reportó 'Pasión X El Deporte VE'.

¿Qué consecuencias puede tener para el fútbol venezolano la falta de infraestructura adecuada?

Como señaló Daniel Farías, la falta de espacios adecuados para la atención a la prensa impacta negativamente la imagen del fútbol venezolano tanto ante la afición local como internacional. Este tipo de situaciones puede afectar la percepción de profesionalismo de la liga, pese al esfuerzo que hacen los equipos para atraer jugadores con trayectoria. La repetición de estos hechos pone en evidencia retos pendientes de infraestructura en el deporte nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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