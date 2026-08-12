Un nuevo movimiento sísmico fue reportado durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto en Santander, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan causas del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia; SGC explicó fenómeno que se presentó)

El evento ocurrió a las 4:19 a. m., tuvo una magnitud de 3,3 y su epicentro fue localizado en el municipio de Los Santos, Santander. Según el reporte del SGC, el movimiento tuvo una profundidad de 144 kilómetros, por lo que se trató de un sismo de origen profundo.

¿Dónde se sintió el temblor de este miércoles 12 de agosto? Luego del reporte del SGC, usuarios comenzaron a compartir sus percepciones sobre el movimiento. Entre las primeras reacciones aparecen reportes desde Medellín y Palmira, con personas que describieron el sismo como leve. “Medellín sí, pensé que era mi ansiedad”, comentó una persona, mientras otra señaló: “Se sintió en Palmira”. Desde Medellín también reportaron una percepción de baja intensidad: “Medellín sí, leve”. Estos testimonios corresponden a reportes ciudadanos y pueden ampliarse a medida que más personas registren cómo sintieron el movimiento a través de la plataforma Sismo Sentido del SGC.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.