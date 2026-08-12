Un nuevo movimiento sísmico fue reportado durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto en Santander, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
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El evento ocurrió a las 4:19 a. m., tuvo una magnitud de 3,3 y su epicentro fue localizado en el municipio de Los Santos, Santander. Según el reporte del SGC, el movimiento tuvo una profundidad de 144 kilómetros, por lo que se trató de un sismo de origen profundo.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-12, 04:19 hora local Magnitud 3.3, Profundidad 144 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/nWBYgXLlkYLee También
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— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 12, 2026
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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