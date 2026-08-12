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San José del Palmar, municipio situado en el departamento del Chocó, se encuentra en el centro de atención nacional tras el potente sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el epicentro de este fenómeno se localizó precisamente en este municipio, a una profundidad de 103 kilómetros, afectando significativamente a su población y a la de municipios vecinos.

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Tras el evento principal, la actividad sísmica continuó en la región con la aparición de nuevas señales. De acuerdo con reportes del SGC, se presentaron dos réplicas relevantes el mismo día: una de magnitud 4,8 a las 8:18 de la mañana y otra de 3,8 grados cerca de las 10:01 a. m., ambas ubicadas en las cercanías de San José del Palmar y con una profundidad de aproximadamente 88 kilómetros. Esta serie de movimientos mantiene en alerta a las autoridades y habitantes, ya que el riesgo de nuevas réplicas no ha desaparecido, como advirtió Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, al señalar que, según los monitoreos recientes, han ocurrido al menos cuatro nuevos sismos de baja magnitud en la zona.

El impacto del sismo ha ido más allá del temor inicial. Las secuelas en San José del Palmar han sido agravadas por la falta de comunicación y acceso. La gobernadora Córdoba explicó que el municipio quedó prácticamente aislado por los numerosos derrumbes registrados en la única vía de acceso desde el norte del Valle del Cauca, lo que ha complicado tanto las tareas de rescate como la entrega de ayudas. De hecho, se contabilizaron inicialmente 24 deslizamientos sobre esa vía. Además, los habitantes se encuentran sin energía eléctrica ni señal celular, lo que ha dificultado la coordinación de la ayuda y la atención a las necesidades básicas de la comunidad.

A pesar de estas limitaciones, las autoridades lograron habilitar un paso provisional para trasladar a una mujer embarazada que requería atención médica de tercer nivel en Cartago, situación que ilustra la gravedad de la emergencia. Asimismo, la gobernadora anunció el despliegue de una unidad medicalizada, el envío de una planta eléctrica y la instalación de conexión satelital para fortalecer la respuesta institucional. La evaluación preliminar señala que 29 de los 31 municipios del Chocó presentan afectaciones, lo que ha puesto la revisión de la infraestructura entre las prioridades inmediatas de la Gobernación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales consecuencias del sismo en San José del Palmar?

La mayor consecuencia ha sido el aislamiento del municipio debido a numerosos derrumbes en su única vía de acceso, además de la falta de energía eléctrica y señal celular. Esto ha dificultado la atención médica y la coordinación de ayudas, situación agravada por las múltiples réplicas registradas, según informa el Servicio Geológico Colombiano y la Gobernación del Chocó.

¿Qué significa que un sismo tenga una magnitud de 7,4 y cuál fue la profundidad del epicentro?

Un sismo con magnitud 7,4, según el Servicio Geológico Colombiano, se considera un evento de gran intensidad, capaz de causar graves daños. En este caso, el epicentro estuvo a 103 kilómetros de profundidad, lo que corresponde a un sismo profundo, cuya energía se disipa más antes de llegar a la superficie, pero aun así puede generar fuertes efectos en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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