Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tras el poderoso terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la región, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres se reunió de manera urgente. En este encuentro, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, conocida como Cortolima, elevó un llamado de atención sobre el comportamiento de la falla de Ibagué, solicitando mayor vigilancia sísmica en la capital tolimense y otras áreas potencialmente vulnerables.

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La falla de Ibagué es una fractura geológica clasificada como de rumbo horizontal, lo que implica que los movimientos se producen de forma lateral a lo largo de su extensión. Esta falla cruza la Cordillera Central de los Andes, abarcando desde el departamento de Tolima hasta el valle del río Magdalena. Con una longitud cercana a los 124 kilómetros, constituye una importante amenaza sísmica para todo el sector.

Olga Lucía Alfonso, directora general de Cortolima, explicó que las áreas influenciadas por esta estructura geológica llegan hasta territorios de Bogotá y han sido objeto de análisis desde el año 2002. Por tal motivo, se hizo énfasis en solicitar a la Alcaldía de Ibagué información precisa sobre la microzonificación sísmica, es decir, la identificación detallada de zonas dentro de la ciudad con diferentes niveles de riesgo frente a movimientos telúricos.

Asimismo, Cortolima recomendó al Servicio Geológico Colombiano la instalación de nuevos equipos sismológicos en Ibagué y sectores asociados a la falla, a fin de contar con datos actualizados sobre la actividad sísmica local. "Ante el comportamiento registrado durante el sismo, su duración y magnitud, la Corporación recomendó avanzar de manera prioritaria en una revisión técnica y sismológica detallada de Ibagué", manifestó Olga Lucía Alfonso, destacando que el propósito central es fortalecer las medidas de prevención y protección de los habitantes.

Sumado a estas alertas, se presentó un balance preliminar de los daños causados por el fuerte temblor: 10 viviendas colapsaron en las zonas de Ortega, Planadas, San Antonio y Natagaima, mientras que otras 366 resultaron averiadas. En lo referente a la educación, al menos 200 sedes de instituciones oficiales reportaron algún nivel de daño, la mayoría clasificada como riesgo moderado o bajo.

Frente a este escenario, Cortolima dispuso de profesionales especializados para inspecciones técnicas y la Gobernación del Tolima decidió conformar un grupo interdisciplinario, coordinado por la misma corporación, cuyo objetivo será evaluar a fondo la infraestructura y condiciones del territorio, para prevenir futuras emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la falla de Ibagué y por qué preocupa a las autoridades?

La falla de Ibagué es una fractura geológica de rumbo horizontal que atraviesa la Cordillera Central de los Andes, desde Tolima hasta el valle del Magdalena, alcanzando cerca de 124 kilómetros de longitud. Representa una amenaza sísmica considerable para la región, y preocupa a las autoridades debido a su potencial para causar fuertes terremotos, como quedó en evidencia tras el reciente movimiento telúrico, según explicó Cortolima.

¿Cuáles fueron los principales daños tras el terremoto en Tolima?

De acuerdo con el balance del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, el terremoto dejó 10 viviendas colapsadas en Ortega, Planadas, San Antonio y Natagaima, y 366 viviendas con diversas afectaciones. Además, se reportaron daños en 200 sedes educativas, principalmente con niveles de riesgo moderado o bajo, lo que evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura frente a eventos sísmicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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