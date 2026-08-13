Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El fútbol sudamericano dio este jueves una muestra de solidaridad al sumarse a la respuesta ante la emergencia que vive Colombia. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares destinada a apoyar la reconstrucción en las zonas más afectadas por el reciente terremoto.

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La ayuda económica, comunicada oficialmente el 13 de agosto de 2026 por la Federación Colombiana de Fútbol, tiene como objetivo principal respaldar las labores de reconstrucción en los territorios golpeados por esta tragedia natural. El monto de un millón de dólares estadounidenses fortalece la campaña nacional bautizada “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda. Esta iniciativa ha articulado esfuerzos entre sector público, empresas privadas, organizaciones sociales y ciudadanos, para atender de forma integral las necesidades de los damnificados.

El respaldo de la CONMEBOL y la FCF obedece, según sus comunicados, a un compromiso social asumido por el fútbol sudamericano, más allá de lo deportivo. Ambas organizaciones resaltaron la importancia de acompañar al país y adaptarse a las circunstancias inéditas a las que se enfrenta tras el sismo. Además, extendieron un llamado a clubes, organizaciones deportivas y a la comunidad internacional, exhortando a que continúen sumando recursos y esfuerzos para apoyar a quienes lo han perdido todo.

Los fondos donados serán canalizados íntegramente a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”. Sin embargo, la FCF precisó que no se ha definido cómo se distribuirá el millón de dólares entre departamentos o ciudades, por lo que aún no existe información oficial sobre asignaciones puntuales a lugares como Pereira, Risaralda, Cali, Chocó o el Valle del Cauca. Por ahora, la estrategia ha estado enfocada en movilizar alimentos, agua potable, medicinas, insumos para albergues y equipos destinados a organismos de emergencia. Según datos presentados por la primera dama hasta el 12 de agosto, ya se han gestionado más de 1.500 toneladas de ayudas y elementos de primera necesidad para diferentes regiones del país, con énfasis en el Eje Cafetero y el Pacífico.

En particular, en Risaralda la campaña facilitó equipos para las labores de Medicina Legal, mientras que en Pereira se han abierto puntos de acopio para recibir donaciones. El aporte de la CONMEBOL y la Federación Colombiana de Fútbol se suma así a la movilización de muchas otras ayudas nacionales e internacionales. Las autoridades, aparte de atender la emergencia humanitaria inmediata, ahora deben enfrentar la restauración de viviendas, infraestructura y servicios en diversas regiones.

Por el momento, el uso y destino específicos del millón de dólares permanecen sin detallar, mientras la campaña mantiene el llamado a la solidaridad nacional e internacional.

¿Cómo se distribuirá la donación de la CONMEBOL y FCF por el terremoto en Colombia?

La Federación Colombiana de Fútbol informó que el millón de dólares donado junto con la CONMEBOL será gestionado en el marco de la campaña “Colombia, un solo corazón”, pero hasta ahora no se han revelado detalles sobre cómo ni cuánto será asignado a cada departamento o ciudad afectada por el terremoto.

¿Qué apoyo ha brindado la campaña “Colombia, un solo corazón” tras el terremoto?

La campaña “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, ha coordinado la entrega de más de 1.500 toneladas de alimentos, agua, medicinas y suministros en regiones como Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó, además de habilitar puntos de acopio y facilitar equipos especializados para las zonas más afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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