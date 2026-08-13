Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El fútbol sudamericano se involucra activamente en la emergencia que vive Colombia tras el reciente terremoto, a través de una significativa donación liderada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Ambas organizaciones informaron este jueves 13 de agosto de 2026 sobre una contribución conjunta de un millón de dólares estadounidenses, destinada a respaldar los esfuerzos de reconstrucción en las zonas más impactadas por la tragedia.

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La suma, que asciende a USD 1.000.000, será canalizada por medio de la campaña nacional “Colombia, un solo corazón”. Esta iniciativa, bajo el liderazgo de la primera dama Ana Lucía Pineda, coordina la movilización de ayudas que involucran al sector público, empresas privadas, organizaciones sociales y ciudadanos. El objetivo es articular de forma eficiente los recursos destinados a la reconstrucción y atención de las zonas afectadas por el terremoto.

CONMEBOL y la FCF enfatizaron que la decisión de participar responde a la responsabilidad social que asume el fútbol en Sudamérica y al deseo de acompañar a Colombia en uno de los momentos más críticos derivados de un desastre natural. Su llamado no se limita a la donación económica, sino que extiende la invitación a clubes, aliados estratégicos, aficionados, organizaciones deportivas y a la sociedad global para continuar sumando recursos y apoyos a las campañas de ayuda humanitaria y reconstrucción.

El aporte se suma a una ola de solidaridad tanto nacional como internacional, la cual ha crecido desde el inicio de la emergencia. Según datos divulgados por la primera dama, hasta el 12 de agosto se habían recolectado más de 1.500 toneladas de elementos de primera necesidad, priorizando departamentos como Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó. La campaña ha distribuido alimentos, agua potable, medicamentos, materiales de refugio y equipos de emergencia, abasteciendo especialmente las áreas más necesitadas.

Dentro de la gestión, Risaralda ha recibido equipos para labores de Medicina Legal y Pereira múltiple puntos para recepción de donaciones. A pesar de la magnitud del aporte anunciado, la FCF no especificó los montos que recibirán directamente ciudades o departamentos en particular. Por ahora, el millón de dólares será administrado a nivel nacional y no se ha confirmado una asignación específica para Pereira, Risaralda, Cali, Chocó ni otros territorios.

Las autoridades advierten que, tras la etapa inicial de auxilio inmediato, el reto mayor será la recuperación de viviendas, infraestructuras y servicios básicos en las regiones afectadas. La FCF y CONMEBOL insistieron en la importancia de que la ayuda y la solidaridad continúen, reiterando el llamado a la unidad del fútbol y la sociedad para apoyar a quienes lo perdieron todo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será distribuido el millón de dólares donado por CONMEBOL y la Federación Colombiana de Fútbol tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, el millón de dólares será dirigido a las labores de reconstrucción a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”. Sin embargo, no se detalló el mecanismo de distribución entre los departamentos o ciudades afectadas y, por el momento, no existe una cifra específica para territorios como Pereira, Risaralda, Cali o Chocó.

¿Qué acciones incluye la campaña “Colombia, un solo corazón” para apoyar a los damnificados por el terremoto?

La campaña “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, coordina la recolección y distribución de ayudas como alimentos, agua potable, medicamentos, elementos para albergues y equipos de emergencia. Ha movilizado más de 1.500 toneladas de suministros hacia los territorios priorizados y continúa gestionando recursos para mitigar las necesidades materiales de la población damnificada y apoyar la reconstrucción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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