Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El fútbol sudamericano se ha sumado de manera decidida a la búsqueda de soluciones tras el devastador terremoto que afectó a Colombia. Este jueves 13 de agosto de 2026, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informaron sobre la entrega de una donación conjunta de un millón de dólares, dirigida a respaldar la reconstrucción de los territorios y a las personas que sufrieron las consecuencias del sismo.

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La noticia, dada a conocer oficialmente por la FCF en su comunicado, recalca que estos fondos serán canalizados a través de la campaña nacional “Colombia, un solo corazón”. Esta iniciativa, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, coordina la llegada de aportes provenientes del Estado, el sector privado y otros grupos sociales, así como de ciudadanos que han decidido unirse a la causa. La campaña se ha enfocado en articular los esfuerzos para garantizar que las ayudas lleguen de manera eficiente y organizada a quienes más las necesitan.

En su pronunciamiento, CONMEBOL y la FCF destacaron que esta decisión responde al compromiso social que el fútbol tiene con los pueblos de Sudamérica. Afirmaron que su intención es acompañar a Colombia en este momento especialmente difícil, marcado por la tragedia y la emergencia. Además, extendieron un llamado a clubes, organizaciones deportivas, patrocinadores, hinchas y la comunidad internacional para mantener y aumentar el respaldo a las campañas de recolección de recursos y material de ayuda dirigidas a los damnificados.

La donación del millón de dólares se suma a una ola de solidaridad nacional e internacional que se ha fortalecido desde la ocurrencia del terremoto. De acuerdo con el balance presentado por la primera dama al 12 de agosto, ya se habían gestionado más de 1.500 toneladas de suministros de primera necesidad, priorizando regiones como Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó. En Risaralda, parte del apoyo se ha orientado a Medicina Legal, y en Pereira se han establecido varios puntos de recepción de ayudas.

El comunicado oficial de la FCF no incluye detalles sobre cómo se distribuirán exactamente los recursos del millón de dólares entre departamentos o ciudades afectadas, ni establece montos específicos para territorios como Pereira o Risaralda. Lo que sí informan es que el dinero se administrará en el marco de la campaña “Colombia, un solo corazón” y bajo el enfoque de la reconstrucción. Tanto FCF como CONMEBOL insisten en que la solidaridad debe permanecer activa y hacen énfasis en la importancia del trabajo conjunto para superar la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será distribuida la donación de un millón de dólares de la CONMEBOL y la FCF entre las zonas afectadas por el terremoto en Colombia?

Según el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, la donación de un millón de dólares será canalizada a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”. Sin embargo, no se ha especificado cómo se dividirá el monto entre departamentos, ciudades o territorios específicos. Hasta el momento, no existe un anuncio concreto sobre la asignación de fondos a lugares como Pereira o Risaralda.

¿Qué es la campaña “Colombia, un solo corazón” y cómo ayuda a los damnificados por el terremoto?

“Colombia, un solo corazón” es una campaña nacional liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda que articula la ayuda de entidades públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y ciudadanos para apoyar a los afectados por el terremoto. Ha coordinado el envío de alimentos, agua, medicamentos, insumos para albergues y equipos para la atención de emergencias a las regiones más impactadas, enfocando esfuerzos en la distribución eficiente de recursos y apoyo integral a los damnificados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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