El presidente Gustavo Petro publicó un extenso hilo en la red social X en el que reflexionó sobre las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio, cuestionó presuntas injerencias extranjeras en procesos democráticos y dejó un mensaje que marcó el cierre de su intervención: anunció que “empezará el empalme y mi retirada”.

Sigue a PULZO en Discover

Sus palabras llegaron después de que el escrutinio oficial ratificara con una coincidencia del 99,997 % los resultados del preconteo que dieron como ganador de la Presidencia a Abelardo de la Espriella.

En sus publicaciones, Petro hizo referencia a casos ocurridos en Europa que, según él, evidenciarían posibles intervenciones internacionales en elecciones y conectó ese argumento con sus críticas hacia Donald Trump y Estados Unidos, por supuestos mensajes de respaldo al candidato rival de Iván Cepeda.

Incluso afirmó que una injerencia extranjera determinante podría constituir una causal de anulación electoral, aunque aseguró que respetará las decisiones de las autoridades electorales.

Lee También

El mandatario también evitó referirse a cuestionamientos sobre una presunta participación política en favor de Cepeda, asunto que ha generado investigaciones.

Finalmente, llamó a reconocer la división política del país, promover el respeto entre sectores y avanzar hacia una transición institucional, mientras figuras del petrismo y del Pacto Histórico comenzaron a reconocer el triunfo del presidente electo.

Felipe Zuleta critica a Gustavo Petro

Más allá de las pocas ideas entendibles, Zuleta arremetió contra Petro por lanzarse con textos que mezclaban todo tipo de ideas y que al final querían decir cosas muy básicas.

“Son mensajes demenciales. Es demencial. Acaba de chiflarse. Creo que el triunfo del hoy presidente Abelardo de la Espriella le rayó el coco. Yo leía eso y decía: ‘El presidente Petro acaba de chiflarse’. Alguien que trate de poner eso de una manera coherente, pero no es posible. No hay por dónde. El presidente se chifló”, señaló Zuleta en Blu Radio.

Ricardo Ospina, también en Blu, intentó resumirlo en una frase breve. “Petro habla de que debe anularse la elección, de la sublevación y de las elecciones del 70, de donde nace el M-19. Le jala las barbas al presidente de Estados Unidos. Pero lo más importante es que dice que procede al empalme con el nuevo gobierno. Es decir, a regañadientes admite que ganó Abelardo de la Espriella”, sentenció.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.