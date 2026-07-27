Un video que comenzó a circular en redes sociales mostró el momento en que un motociclista terminó con su vehículo atrapado en una superficie de cemento recién fundido correspondiente a una zona de obras de TransMilenio.

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De acuerdo con las imágenes, el conductor ingresó al área pese a que el material aún no se encontraba endurecido. Como consecuencia, las llantas de la motocicleta quedaron hundidas en la mezcla, impidiendo que pudiera continuar su recorrido.

En la grabación se observa al hombre intentando mover el vehículo por sus propios medios. Sin embargo, el esfuerzo resultó insuficiente debido a que la moto permanecía atascada en el cemento fresco.

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Hasta el momento no se conoce si el conductor recibió algún tipo de sanción por ingresar a la zona intervenida. Tampoco se ha informado si fue necesario retirar parte del material para sacar la motocicleta.

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El video rápidamente llamó la atención de usuarios en redes sociales, donde las imágenes del vehículo inmovilizado en plena obra comenzaron a compartirse ampliamente. Entretanto, las autoridades o los responsables del frente de obra no se han pronunciado sobre lo ocurrido.

¿Cómo reportar emergencias o hechos que afecten la seguridad en Transmilenio? Si un usuario presencia una emergencia, un hecho delictivo o cualquier situación que comprometa la seguridad dentro del sistema, el Distrito recomienda informar de inmediato al personal del sistema, a los equipos de vigilancia o a la Policía. En estaciones y portales también es posible acudir a los gestores de convivencia, mientras que en los buses la indicación es avisar al conductor para que active el protocolo correspondiente. Antes de hacer el reporte, las autoridades aconsejan brindar información precisa sobre lo ocurrido. Entre los datos más importantes están el lugar donde sucede el incidente (estación, portal o bus), el tipo de emergencia, si hay personas lesionadas y el tiempo que lleva ocurriendo. Cuando el caso involucre un articulado o un bus zonal, también se recomienda informar el número del vehículo para facilitar su ubicación. Ante comportamientos sospechosos o situaciones que representen un riesgo para los pasajeros, los ciudadanos también pueden comunicarse con la Línea 123. En caso de ser víctimas de un delito, el Distrito recordó que está disponible la línea AIDE (601) 377 9595, extensión 1137, que presta orientación para interponer denuncias las 24 horas.

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