Un video que comenzó a circular en redes sociales mostró el momento en que un motociclista terminó con su vehículo atrapado en una superficie de cemento recién fundido correspondiente a una zona de obras de TransMilenio.
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De acuerdo con las imágenes, el conductor ingresó al área pese a que el material aún no se encontraba endurecido. Como consecuencia, las llantas de la motocicleta quedaron hundidas en la mezcla, impidiendo que pudiera continuar su recorrido.
En la grabación se observa al hombre intentando mover el vehículo por sus propios medios. Sin embargo, el esfuerzo resultó insuficiente debido a que la moto permanecía atascada en el cemento fresco.
Hasta el momento no se conoce si el conductor recibió algún tipo de sanción por ingresar a la zona intervenida. Tampoco se ha informado si fue necesario retirar parte del material para sacar la motocicleta.
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El video rápidamente llamó la atención de usuarios en redes sociales, donde las imágenes del vehículo inmovilizado en plena obra comenzaron a compartirse ampliamente. Entretanto, las autoridades o los responsables del frente de obra no se han pronunciado sobre lo ocurrido.
Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida
Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.
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