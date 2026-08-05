Nuevos elementos conocidos dentro de la investigación por el asesinato de Laura Valentina Lozano Torres revelan los últimos movimientos de la joven antes de su muerte. Entre las pruebas figuran conversaciones por chat y el testimonio del conductor de una plataforma que la transportó hasta el lugar donde fue vista con vida por última vez.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: La foto de José David Celis al ser capturado por presunto feminicidio de Laura Valentina Lozano)

Las evidencias hacen parte del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el crimen ocurrido en febrero de 2026 en el norte de Bogotá. Según la reconstrucción de los hechos, Laura Valentina salió de su vivienda y solicitó un servicio de transporte para dirigirse al apartamento de su expareja, donde pretendía recoger algunas pertenencias y su mascota, después de haber terminado la relación sentimental.

De acuerdo con la información revelada por El Tiempo, el conductor entregó a las autoridades los mensajes que intercambió con la joven durante el recorrido.

Lee También

En ellos quedó registrado que Laura Valentina le pidió esperar unos minutos mientras ingresaba al conjunto residencial, ya que necesitaba recoger sus objetos personales. Sin embargo, al pasar el tiempo y no recibir respuesta, el hombre decidió comunicarse con ella sin obtener contestación. Posteriormente, alertó a la Policía sobre la situación.

Ese testimonio se convirtió en una de las piezas que la Fiscalía incorporó al expediente para establecer la secuencia de los hechos ocurridos antes del feminicidio.

La investigación sostiene que la joven murió por asfixia mecánica dentro del apartamento de su expareja, principal sospechoso del crimen, contra quien recientemente un juez volvió a emitir una orden de captura tras revocar la decisión que meses atrás le permitió recuperar la libertad.

Giro trascendental en el caso de la patinadora Laura Valentina Lozano: juez ordenó captura de la expareja sentimental al considerarlo como un peligro para la sociedad y para otras mujeres. Noticias Caracol conoció varias de las pruebas de la Fiscalía contra este hombre. Siga la… pic.twitter.com/nfJXRCDSmd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 4, 2026

El conductor dio aviso a la Policía tras no obtener respuesta

Según chats revelados por Noticias Caracol, el conductor permaneció durante algunos minutos en el lugar, tal como lo había solicitado Laura Valentina. Al notar que la joven no respondía a los mensajes ni a las llamadas y que el tiempo de espera superaba lo habitual, decidió informar a las autoridades, un hecho que quedó documentado dentro del proceso y que ahora hace parte del material probatorio analizado por la Fiscalía.

“Llegamos a esta dirección como a las 11:40 de la noche. Ella deja el bolso en el vehículo y me dice que la espere ahí. Ella se baja, el celador abre y ella ingresa al edificio. Yo me quedo esperándola, pasan aproximadamente 15 o 20 minutos, yo presentí algo y saco el celular y empiezo a grabar un video hacia la ventana del tercer piso… ahí observo y grabo que este muchacho sale por la ventana como a lanzarse, él vuelve a entrar y después lo veo enviando como mensajes“, indicó el testigo.

El hombre, al ver que la joven no bajaba, le hizo varias llamadas y hasta le escribió por WhatsApp solicitando evidencias de que ella se encontraba bien; sin embargo, luego de unos 20 minutos, hacia las 12:42 de la tarde, recibió un mensaje que al parecer lo envió el victimario: “Voy en camino”.

Algunos de los mensajes que envió el conductor, según noticias Caracol, fueron:

Si no me contesta, llamo a la Policía porque nada que sales y solo veo a ese man.

Envíame un audio para saber que todo bien.

No te llegan los mensajes.

El caso continúa avanzando en los despachos judiciales mientras las autoridades recopilan testimonios, registros de comunicaciones y demás evidencias para esclarecer el feminicidio de la estudiante de Ciencias Políticas, cuyo asesinato generó una amplia reacción en Bogotá y reabrió el debate sobre la atención institucional a los casos de violencia contra las mujeres.