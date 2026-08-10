Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ se sigue consolidando como un referente en la organización y aprovechamiento eficiente del espacio público en la capital, enfocándose en transformar la experiencia de quienes transitan y disfrutan la ciudad. En ese contexto, el servicio de valet parking autorizado representa una respuesta concreta a la necesidad de ordenar el parqueo en áreas de alta concurrencia, especialmente para quienes frecuentan establecimientos gastronómicos y de entretenimiento. Según información publicada por la Alcaldía de Bogotá, este servicio se presenta como una opción segura y estructurada, que no solo mejora la comodidad de los usuarios, sino que también aporta a una movilidad más ordenada.

Sigue a PULZO en Discover

Actualmente, de acuerdo con datos de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en Bogotá son dos las empresas autorizadas para prestar el servicio de valet parking, con un total de 22 espacios habilitados. Se destaca además que una tercera compañía está en proceso de recibir la autorización, lo que hará posible ampliar el alcance de este modelo en más puntos estratégicos de la ciudad. Si desea conocer las ubicaciones exactas disponibles a la fecha, la recomendación oficial es consultar el registro distrital de estacionamientos por medio de la página suministrada por la SDM.

El funcionamiento del valet parking autorizado implica que los vehículos pueden detenerse brevemente en zonas de la malla vial determinadas y señalizadas, para que personal identificado los traslade a parqueaderos externos definidos por la normativa. Esta modalidad evita el estacionamiento irregular sobre el espacio público, lo que además contribuye a la libre circulación y a que se respeten las normas de tránsito en entornos con alta circulación de personas y vehículos. El servicio está respaldado por pólizas que garantizan la seguridad de los automotores y requiere que las empresas presenten toda la documentación pertinente, como el Registro Único Tributario (RUT), el Certificado de Cámara de Comercio y una lista de auxiliares habilitados para la operación.

La Secretaría Distrital de Movilidad, según lo señalado en su boletín, hace énfasis en que solo se debe hacer uso de servicios autorizados, e insta especialmente al sector gastronómico y de ocio a formalizar alianzas únicamente con operadores avalados. Además, la entidad actualizó los protocolos del servicio con la Resolución 1563387 de 2025, implementando ajustes en el pago de retribuciones, señalización y duración de los permisos, que ahora pueden extenderse hasta un año. También se proyecta una expansión significativa, ya que se contemplan hasta 76 puntos habilitados a futuro, sujetos al cumplimiento normativo y a nuevas solicitudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se encuentran los valet parking autorizados en Bogotá?

Las ubicaciones actualizadas de los valet parking aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad pueden consultarse en el registro distrital de estacionamientos, a través del enlace oficial indicado en la comunicación. Así, los ciudadanos pueden verificar qué puntos cuentan con operadores legales y seguros antes de entregar su vehículo.

¿Qué se necesita para obtener la autorización de valet parking en Bogotá?

Para que una empresa obtenga el aval para ofrecer servicios de valet parking en Bogotá, debe presentar documentos obligatorios como el Registro Único Tributario (RUT), Certificado de Cámara de Comercio y la lista de auxiliares encargados del traslado de vehículos. Además, es necesario contar con pólizas que protejan los vehículos y establecer convenios con parqueaderos externos, cumpliendo en todo momento la normativa vigente especificada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z