Por: Portal Bogotá

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Los habitantes de Bogotá tienen la oportunidad de intervenir directamente en la transformación de sus barrios gracias a la iniciativa ‘Proyecta Local - Presupuestos Participativos’, una estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, desarrollada a través de las alcaldías locales, que busca fortalecer los espacios de participación ciudadana. En esta edición, la ciudadanía es protagonista en la identificación de problemáticas, la formulación de propuestas y la priorización de las iniciativas que se ejecutarán durante la siguiente vigencia, lo que fomenta la democracia local y contribuye a cerrar brechas sociales.

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El proceso se organiza en varias etapas claramente definidas. De acuerdo con la información oficial, la primera fase comprende el registro de ideas, que estará abierto hasta el 15 de agosto. Durante este periodo, las personas pueden presentar sus propuestas para mejorar sus localidades utilizando tres métodos: la plataforma Bogotá Participa, el canal Chatico, de manera presencial en las alcaldías locales o asistiendo a jornadas de registro en distintos territorios. Esta diversidad de mecanismos responde a la intención de facilitar la inclusión y el acceso al proceso.

Luego, del 7 de septiembre al 1 de octubre, se llevan a cabo los Diálogos de Imaginemos lo Local, espacios de concertación entre ciudadanía, alcaldías locales y entidades distritales, cuyo objetivo es analizar y fortalecer las propuestas para convertirlas en iniciativas viables. La siguiente etapa, del 7 al 24 de octubre, corresponde a la priorización ciudadana, donde pueden participar personas mayores de 14 años que vivan, estudien o trabajen en la ciudad, y que pueden apoyar hasta cinco propuestas, promoviendo así una participación amplia y representativa.

La transparencia es uno de los pilares de esta iniciativa. Las priorizaciones presenciales y digitales se consolidan y verifican para evitar duplicidades y luego se remiten a la Registraduría Nacional, garantizando la validez de la información. A partir del 1 de diciembre, las alcaldías locales anunciarán los proyectos priorizados en eventos públicos junto a organismos de vigilancia y control, momento en el que se firmará el Acta de Acuerdos Participativos, asegurando la ejecución durante la siguiente vigencia.

Según la administración de Carlos Fernando Galán, se han implementado mejoras para agilizar el proceso, ofrecer mayor respaldo a las iniciativas comunitarias y asegurar que las decisiones de la ciudadanía se reflejen en acciones concretas. De este modo, la ciudad avanza hacia una construcción colectiva y fortalecida de una Bogotá más participativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en Proyecta Local - Presupuestos Participativos en Bogotá?

La ciudadanía puede presentar ideas para mejorar su localidad a través de Bogotá Participa, Chatico o en jornadas presenciales organizadas por las alcaldías locales hasta el 15 de agosto. Posteriormente, podrá involucrarse en los Diálogos de Imaginemos lo Local y en la priorización ciudadana, apoyando hasta cinco propuestas en la localidad de su interés.

¿Qué garantiza la transparencia en el proceso de presupuestos participativos de Bogotá?

La transparencia está asegurada mediante la consolidación y verificación de priorizaciones presenciales y digitales para evitar duplicidades. Toda la información es validada por la Registraduría Nacional y los resultados se anuncian públicamente, con la firma de un Acta de Acuerdos Participativos en presencia de la ciudadanía y organismos de control.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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