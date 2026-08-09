Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con un evento abierto a toda la comunidad que busca resaltar la herencia y los saberes ancestrales de estos pueblos en la ciudad. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán promueve el conversatorio "Memoria, territorio y pensamiento para la pervivencia de los pueblos originarios", un espacio creado para reconocer y valorar la riqueza cultural que los pueblos indígenas aportan a la capital. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, esta actividad se llevará a cabo el sábado 8 de agosto, entre las 4:00 p. m. y las 5:00 p. m., en la plazoleta del Centro Nacional de las Artes, ubicada en la calle 11 # 5-60. La entrada será libre, permitiendo la participación de cualquier persona interesada en escuchar y aprender sobre las historias y memorias indígenas que siguen vivas en Bogotá.

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El panel del conversatorio estará conformado por figuras reconocidas en la defensa y promoción de los derechos indígenas en el Distrito. Entre quienes compartirán sus voces y experiencias se encuentran Maricela Ortiz, miembro del pueblo Wayúu y parte de la Minga Cultural del Centro Nacional de las Artes; Gabriel Muyuy Jacanamejoy, un líder del pueblo Inga; y Jaime Collazos Palxo, representante del pueblo Nasa. A su vez, el evento contará con la presencia institucional de Carmen Chindoy, subdirectora de Asuntos Indígenas y Rrom de la Secretaría de Gobierno. La moderación será realizada por Hesvar Pastas, quien representa al pueblo Los Pastos.

Con este diálogo, la Secretaría Distrital de Gobierno deja claro su compromiso con la protección, promoción y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas asentados en Bogotá. Al abrir estos espacios, la administración capitalina facilita el intercambio de saberes y tradiciones, fortaleciendo el tejido intercultural y valorando los aportes fundamentales que las comunidades originarias han hecho al desarrollo y diversidad de la ciudad. De este modo, se invita a la ciudadanía a ser parte activa en la construcción de una sociedad más incluyente y consciente de la pluralidad étnica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del conversatorio sobre pueblos indígenas en Bogotá?

El conversatorio destaca la importancia de reconocer los conocimientos, la historia y el legado de los pueblos indígenas presentes en Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Gobierno, este tipo de actividades fortalece el diálogo intercultural y fomenta el respeto por la diversidad étnica, al tiempo que invita a la ciudadanía a participar activamente en la valoración y visibilización de estos saberes.

¿Quiénes participarán en el conversatorio ‘Memoria, territorio y pensamiento para la pervivencia de los pueblos originarios’?

El evento contará con la intervención de Maricela Ortiz (pueblo Wayúu), Gabriel Muyuy Jacanamejoy (pueblo Inga) y Jaime Collazos Palxo (pueblo Nasa), además de la presencia de Carmen Chindoy por parte de la Secretaría de Gobierno, y la moderación de Hesvar Pastas, representante del pueblo Los Pastos, quienes aportarán sus conocimientos y experiencias en favor de los derechos indígenas en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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