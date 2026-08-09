Por: Portal Bogotá

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Bogotá cuenta con nuevas estrategias para mantener la ciudad limpia, especialmente en lo que respecta a la correcta disposición de residuos voluminosos y escombros. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha hecho un llamado a la ciudadanía para que, del 10 al 16 de agosto, aquellas personas que tengan muebles, enseres en mal estado o restos de construcción, acudan a los Ecopuntos que estarán disponibles en varias localidades de la ciudad, según la información publicada en la página oficial de la UAESP. Esta medida busca facilitar la recolección adecuada de elementos que no forman parte del servicio habitual de aseo, como colchones, madera, tejas y otros materiales de gran tamaño.

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De acuerdo con la UAESP, estos Ecopuntos son puntos de recolección específicos creados para recibir residuos que los operadores habituales no recogen. Así, la ciudadanía puede acercar allí escombros, residuos de construcción y demolición, o cualquier otro objeto voluminoso que requiera un manejo especial. El objetivo es evitar que estos materiales terminen abandonados en la vía pública, lo cual impacta negativamente la imagen urbana y puede generar problemas ambientales y de salud en los barrios de Bogotá.

La UAESP organiza y dispone cada semana de varios Ecopuntos en distintas zonas de la ciudad para brindar este servicio, incentivando la participación ciudadana en la conservación y el embellecimiento de Bogotá. Separar correctamente los residuos y cumplir con los horarios y canales establecidos, según la UAESP, favorece notablemente el aspecto de la ciudad y contribuye a la calidad de vida de todos los habitantes.

Para consultar los puntos de recolección programados de esta semana, la UAESP pone a disposición de la ciudadanía un enlace donde pueden verificar las ubicaciones y horarios habilitados. Además, se recomienda visitar la página web de Aseo Bogotá, plataforma diseñada para resolver dudas y ofrecer información actualizada sobre el servicio público de aseo, incluyendo consejos prácticos y datos sobre la correcta disposición de todo tipo de residuos.

Así, Bogotá, a través de campañas como "Mi Ciudad, Mi Casa", promueve el compromiso colectivo para que cada barrio sea más limpio y sostenible, facilitando el acceso a los servicios públicos y el cumplimiento de las normas de manejo de residuos.

¿Dónde se pueden llevar muebles y escombros en Bogotá según la UAESP?

De acuerdo con la información disponible por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), las personas pueden llevar muebles, escombros y residuos voluminosos a los Ecopuntos habilitados en distintas localidades de Bogotá. Allí se reciben elementos que los operadores de aseo no recogen, como colchones, madera, tejas o restos de construcción, para asegurar su disposición adecuada.

¿Qué tipo de residuos se deben llevar a los Ecopuntos de Bogotá?

A los Ecopuntos habilitados por la UAESP en Bogotá se deben llevar residuos que no entran en la recolección normal, como escombros, residuos de construcción y demolición, y objetos voluminosos en mal estado. Esto incluye muebles viejos, colchones, madera y otros elementos similares considerados de manejo especial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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